Xiaomi TV Box S : la seconde génération arrive avec Google TV

Xiaomi vient d'annoncer le lancement de la TV Box S de 2e génération, son nouveau boitier connectée. S'il reprend le design et la majorité des fonctionnalités du premier modèle, cette version se distingue par la migration sous Google TV et l'ajout d'une télécommande remaniée.

En 2018, Xiaomi a frappé fort sur le marché des boitiers TV connectés en lançant la Mi Box S. Proposée à seulement 52 € à l'époque, cette box sous Android TV 8.1 permettait de transformer sa TV en Smart TV à moindre coût. De plus, il proposait de la 4K HDR ainsi qu'une télécommande dédiée pour naviguer facilement dans vos applications. Depuis, la Mi Box S a connu quelques changements notables, du côté matériel notamment. Mais après plusieurs années de bons et loyaux services, il était peut-être de temps pour la Mi Box S de raccrocher.

Xiaomi lance la TV Box S (2e génération)

Et justement, en ce jeudi 1er juin 2023, Xiaomi vient d'annoncer le lancement de la Xiaomi TV Box S (2e génération). Hormis la disparition de l'appellation Mi, que propose ce nouveau boitier TV ? De prime abord, difficile de voir une quelconque différence avec la Mi Box première du nom.

On retrouve un design identique, tandis que la TV Box S (2e gen) propose toujours de regarder du contenu en 4K et 60 FPS. L'intégration du Dolby Vision, du HDR 10+ et du Dolby Atmos sont encore de la partie. En outre, La Xiaomi Box S est également équipée de la fonctionnalité Chromecast afin de diffuser ses contenus préférés sur son téléviseur depuis son smartphone.

Au rayon des connectivités, rien de neuf. On retrouve toujours :

une compatibilité Bluetooth 5.2

Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz

Un port HDMI 2.1

eARC

Un port USB 2.0

sortie audio

Quoi de neuf alors sur cette TV Box S 2e génération ? La principale nouveauté du boitier connecté de Xiami réside surtout au passage sous Google TV. On profitera donc d'une interface dédiée plus fluide et plus épurée, accompagnée d'un système d'exploitation complet et efficace. Notons également une légère refonte de la télécommande, qui abrite désormais des boutons pour accéder directement à YouTube, Netflix, Amazon Prime Video et à l'Assistant Google.

D'après le constructeur chinois, la Xiaomi TV S 2e Gen est disponible au prix de 69,99 € chez les opérateurs (Orange, SFR, Bouygues) et auprès de nombreux revendeurs parmi Fnac-Darty, Boulanger, Electro Dépôt, Carrefour, Auchan, Leroy Merlin ou encore Castorama.