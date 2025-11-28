Meta Quest 3S : le casque VR tombe à son prix le plus bas pour le Black Friday

Les casques de réalité virtuelle font rêver puisqu’ils offrent des expériences audiovisuelles absolument incroyables. Mais bien souvent, c’est leur prix très élevé qui rebute à passer à l’achat. Alors pourquoi ne pas profiter des promotions du Black Friday pour vous offrir le Meta Quest 3S à prix mini ? Boulanger le propose actuellement à 249,99 € au lieu de 329,99 €, de quoi vous faire plaisir avant les fêtes de fin d'année !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour le Black Friday, les sites de e-commerce proposent de belles promotions sur de nombreux produits high-tech. C’est le cas de Boulanger qui vous propose cette fois-ci une offre très intéressante sur le casque de réalité virtuelle de Meta, le Quest 3S.

Le Meta Quest 3S est normalement vendu pour 329,99 €. Mais le site propose en ce moment une promotion de 24%. Vous pourrez ainsi vous offrir ce casque de réalité virtuelle pour seulement 249,99 € en faisant une économie de 80 €.

Vous comptez l’offrir pour Noël mais vous n’êtes pas sûr de votre achat ? Aucun souci, Boulanger a pensé à tout avec une offre satisfait ou remboursé jusqu’au 31/01/2026. Vous pouvez donc l’acheter dès à présent et le renvoyer au cours du mois de janvier de l’année prochaine si jamais vous changez d'avis.

Quelles sont les caractéristiques du Meta Quest 3S ?

Lancé l'année dernière, le Meta Quest 3S propose un champ de vision de 96° et s’appuie sur un écran LCD affichant 1832 × 1920 pixels par œil. Il profite également d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui vous permet d'avoir des images détaillées et fluides pour une immersion plus agréable.

Le casque tourne avec une puissante puce Snapdragon XR2 Gen 2, associée à 8 Go de RAM. Sa batterie de 4324 mAh lui offre une autonomie d’environ 2h30.

Parmi les éléments qui améliorent l’expérience VR, on retrouve un micro et un haut-parleur intégrés, des lentilles réglables, un coussin facial amovible ainsi qu’un serre-tête ajustable.

La boîte inclut une protection faciale immersive standard déjà installée, un espacement pour lunettes, deux manettes Touch Plus Meta Quest accompagnées de leurs piles AA, deux dragonnes pré-montées, un adaptateur secteur et un câble de recharge.