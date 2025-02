Samsung dévoile le Galaxy A06 5G, un smartphone ultra-abordable qui recevra jusqu’à Android 19

Samsung continue d’étoffer sa gamme d’entrée de gamme avec le Galaxy A06 5G. Ce modèle, vendu à un prix très accessible, bénéficie d’une compatibilité 5G et surtout de 4 mises à jour Android garanties. Une promesse rare pour un smartphone aussi abordable.

Les smartphones de la gamme Galaxy A0 sont les modèles les plus accessibles de Samsung, destinés aux petits budgets. Ces appareils se contentent généralement de performances basiques et reçoivent peu de mises à jour logicielles, souvent limitées à une ou deux versions d’Android.

Pourtant, Samsung change complètement de stratégie avec le Galaxy A06 5G, qui bénéficiera de quatre mises à jour majeures du système et de correctifs de sécurité jusqu’en 2030. Concrètement, ce smartphone sorti sous Android 15 recevra Android 19, un privilège habituellement réservé aux modèles haut de gamme.

Le Galaxy A06 5G reçoit un écran 90 Hz et bénéficiera de 4 mises à jour Android

Fraîchement lancé en Inde, ce smartphone est le premier modèle de la série A0 compatible avec la 5G. Il embarque le processeur Dimensity 6300, prenant en charge 12 bandes 5G, et fonctionne sous Android 15 avec One UI 7. Là où son prédécesseur, l’A06 4G, n’avait droit qu’à deux mises à jour, ce modèle double cette durée de vie logicielle, et offre un suivi exceptionnel dans cette gamme de prix.

Le Galaxy A06 5G se distingue par son écran PLS LCD de 6,7 pouces avec une résolution de 1600 x 720 pixels et un taux de rafraîchissement 90 Hz, un ajout notable par rapport aux modèles précédents. Autre nouveauté, il est équipé d’un capteur d’empreintes digitales sur le côté, une fonctionnalité encore rare dans cette catégorie. Côté photo, il dispose d’un capteur principal de 50 MP, capable d’enregistrer des vidéos en 1080p à 30 fps, accompagné d’un capteur de profondeur de 2 MP. Pour les selfies, une caméra de 8 MP est intégrée dans une encoche.

L’appareil embarque une batterie de 5000 mAh, compatible avec la charge rapide 25W. Il dispose également d’un port USB-C, d’une prise jack 3,5 mm et d’un stockage extensible via microSD, un atout important pour un téléphone d’entrée de gamme. Côté connectivité, il prend en charge le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.3, tout en offrant une certification IP54, le protégeant contre la poussière et les éclaboussures. Le tout est proposé à un prix très agressif : 10 500 roupies (environ 115 euros). Trois coloris sont disponibles : noir, gris et vert clair. Pour l’instant, Samsung n’a pas confirmé de sortie en dehors de l’Inde.