Même les écrans peuvent se faire pirater, mais ce gadget HDMI pourrait tout changer

Les écrans sont en train de devenir une cible de choix pour les hackers, qui utilisent parfois l’IA pour parvenir à leurs fins. Face à ce constat, un petit dispositif HDMI plug-and-play, baptisé SilentGlass, pourrait permettre de protéger vos appareils.

SilentGlass
Crédits : NCSC

Les hackers ne se contentent plus de simples mails piégés pour pénétrer votre ordinateur. En effet, ces derniers redoublent d’inventivité, notamment grâce – ou à cause – de l’intelligence artificielle. L’un d’entre eux a ainsi utilisé l’IA pour attaquer 55 pays en seulement cinq semaines. Mais parfois, les cybercriminels passent directement par le matériel informatique, et même les écrans d’ordinateur. Une attaque récente permet par exemple de faire « chanter » les pixels de votre écran pour voler vos données personnelles.

Face à ces nouvelles menaces, le National Cyber Security Centre (NCSC), basé au Royaume-Uni, a décidé de prendre des mesures. Celui-ci développe un petit boîtier plug-and-play, baptisé SilentGlass. L’appareil a pour but d’empêcher les signaux malveillants de transiter via les ports HDMI et DisplayPort de votre ordinateur.

Le NCSC estime en effet que les écrans et autres moniteurs constituent une « cible attrayante » pour les cybercriminels. L’agence laisse ainsi entendre que les hackers sont en mesure d’infiltrer les écrans de leurs victimes dans le but « d’accéder à un réseau à des fins d’espionnage, de perturbation ou de gain financier ».

Même les écrans et les câbles HDMI peuvent se faire pirater

Une attaque bien connue, baptisée PIXHELL, exploite le bruit des écrans LCD pour récupérer des données. La National Security Agency (NSA) a également répertorié un autre type d’attaque, baptisé TEMPEST. Grâce à l’intelligence artificielle, les hackers seraient capables de décrypter les émissions électromagnétiques des câbles HDMI, ce qui leur permet d’intercepter le contenu affiché sur l’écran de leurs victimes.

Le SilentGlass ne semble pas être disponible à la vente pour les particuliers — du moins pour l’instant. En effet, le NCSC s’est associé à Goldilock Labs et au Sony UK Technology Centre pour distribuer son appareil. D’ailleurs, le gadget HDMI équiperait déjà certaines infrastructures gouvernementales britanniques.

Lire aussi – Ces hackers russes peuvent pirater un réseau Wi-Fi depuis un autre pays, voici comment

Mais ce n’est qu’un début. En effet, le cofondateur de Goldilock Labs, Stephen Kines, estime que le SilentGlass est « la première étape d’un effort plus large ». Pour l’instant, l’objectif de ce gadget HDMI serait de « contrôler les comportements au niveau des interfaces matérielles avant qu’ils n’atteignent des logiciels complexes ».

Source : NCSC


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