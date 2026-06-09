Cette enquête dévoile l’ampleur réelle de la campagne menée par ces pirates très organisés

Une nouvelle enquête lève le voile sur un groupe de pirates particulièrement audacieux. Ses membres se font passer pour des techniciens informatiques afin de voler des fichiers sensibles. Le bilan dépasse largement ce que l'on imaginait.

Les cyberattaques reposent de moins en moins sur la seule technique. Les pirates misent désormais sur la manipulation humaine pour tromper leurs cibles et obtenir un accès. Une startup britannique a imaginé une parade radicale contre les attaques par ransomware, preuve que la menace pousse les entreprises à innover. Pourtant, certains groupes criminels gardent une longueur d'avance grâce à des méthodes toujours plus culottées.

Un gang en particulier inquiète les experts en sécurité depuis plusieurs années. Le FBI offrait récemment plusieurs millions de dollars pour identifier un groupe de hackers très organisé, signe de l'ampleur du phénomène. Cette fois, une analyse approfondie révèle l'étendue réelle des dégâts causés par ces criminels aux États-Unis.

Voici comment ces pirates infiltrent les entreprises sans forcer la moindre porte

Le groupe baptisé Silent Ransom Group multiplie les intrusions contre les entreprises américaines. Selon une enquête de Google Mandiant, ces pirates ont compromis des dizaines de sociétés entre janvier et mai 2026. Aussi connu sous les noms de Luna Moth ou Chatty Spider, le gang vise en priorité les cabinets d'avocats. Les services juridiques et financiers figurent aussi parmi ses cibles favorites. Sa technique repose sur l'usurpation d'identité, en se faisant passer pour le service informatique de la victime par téléphone.

Quand l'arnaque téléphonique échoue, le Silent Ransom Group passe à la vitesse supérieure. Ses membres se rendent physiquement dans les bureaux ciblés, déguisés en techniciens informatiques. Une fois sur place, ils branchent une clé USB ou un disque dur externe pour copier directement les fichiers de l'entreprise. Cette approche en personne leur permet de contourner les protections numériques classiques, totalement impuissantes face à un intrus bien réel.

Après le vol, le Silent Ransom Group entame une négociation avec sa victime. Le gang propose de supprimer les données dérobées contre le paiement d'une rançon. En cas de refus, il menace de publier les informations sur un site dédié, créé pour l'occasion. Repéré dès 2022, le groupe a déjà été relié aux rançongiciels Conti et Ryuk. De quoi rappeler qu'aucune barrière technique ne remplace la vigilance des employés face à un inconnu trop serviable.