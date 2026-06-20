Meilleurs VPN pour l’Europe en 2026 : lequel choisir ?

Les meilleurs VPN pour l’Europe permettent de sécuriser une connexion pendant un voyage, accéder plus facilement à certains contenus étrangers ou utiliser internet avec davantage de confidentialité. Certains services restent toutefois mieux adaptés aux déplacements et aux usages multi-pays en Europe.

Passer d’un pays européen à un autre peut parfois modifier l’accès à certains services en ligne, même au sein de l’Union européenne. Catalogues de streaming différents, applications accessibles uniquement dans certains pays, restrictions locales ou connexions publiques peu sécurisées : de plus en plus d’utilisateurs recherchent aujourd’hui un VPN capable de fonctionner efficacement partout en Europe.

Tous les fournisseurs ne proposent cependant pas la même expérience pour une utilisation multi-pays en Europe. Certains services disposent d’un réseau européen beaucoup plus dense, avec davantage de serveurs disponibles et de meilleures performances lors des déplacements. Voici les VPN qui nous semblent actuellement les plus intéressants pour une utilisation en Europe en 2026.

Pourquoi utiliser un VPN en Europe ?

L’Europe dispose d’un Internet relativement ouvert comparé à d’autres régions du monde, mais cela ne signifie pas que tous les contenus restent accessibles partout de la même manière.

Certaines plateformes de streaming adaptent leurs catalogues selon les pays. Un film disponible en France peut disparaître en Belgique, en Espagne ou en Italie. À l’inverse, certains contenus étrangers restent réservés à un marché précis.

Les VPN sont également très utilisés pendant les déplacements. Dans les hôtels, cafés, trains ou aéroports, les réseaux Wi-Fi publics restent souvent vulnérables. Utiliser un VPN permet alors de chiffrer la connexion et de limiter certains risques liés aux réseaux ouverts.

Enfin, certains utilisateurs cherchent simplement à obtenir une adresse IP européenne depuis l’étranger, notamment lors d’un voyage hors Union européenne.

Quels sont les meilleurs VPN pour l’Europe en 2026 ?

L’Europe reste l’une des régions les mieux couvertes par les fournisseurs VPN, mais tous ne proposent pas forcément la même qualité de service selon les pays traversés. Certains services disposent aujourd’hui d’un réseau européen particulièrement dense, mieux optimisé pour les voyages, le streaming ou les connexions mobiles en déplacement. Pour vous aider dans votre choix, voici notre sélection des meilleurs VPN pour l’Europe.

NordVPN : une référence solide pour voyager partout en Europe

dès 3.49€ Satisfait ou remboursé 30 jours 9300 serveurs 10 connexions simultanées maximum 135 pays couverts 9.5 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes du VPN NordVPN. - 74% 3.49€/ mois Pendant 27 mois Souscrire - 61% 5.49€/ mois Pendant 12 mois Souscrire 14.99€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

NordVPN reste l’un des VPN les plus populaires en Europe grâce à son important réseau de serveurs répartis dans de nombreux pays européens.

Le service propose des serveurs dans la plupart des grandes destinations du continent : France, Allemagne, Espagne, Italie, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Portugal, Irlande, Autriche ou encore pays nordiques.

Cette large couverture permet généralement de trouver rapidement un serveur stable, même pendant les périodes de forte affluence.

NordVPN mise également beaucoup sur les performances. Pour les utilisateurs qui regardent du streaming en déplacement ou qui utilisent des plateformes gourmandes en bande passante, cela reste un point important.

Le service met aussi en avant plusieurs fonctionnalités orientées sécurité, notamment un chiffrement renforcé, un kill switch et une protection contre certaines menaces en ligne.

ProtonVPN : un VPN orienté confidentialité pour les utilisateurs européens

dès 2.99€ Satisfait ou remboursé 30 jours 19836 serveurs 10 connexions simultanées maximum 145 pays couverts 9.3 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes de Proton VPN. - 40% 2.99€/ mois Pendant 24 mois Souscrire - 30% 3.49€/ mois Pendant 12 mois Souscrire 4.99€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

Basé en Suisse, ProtonVPN bénéficie d’une image très forte autour de la confidentialité et de la protection des données personnelles.

Le service est particulièrement apprécié des utilisateurs sensibles aux questions de vie privée, notamment grâce à sa politique stricte de non-conservation des logs et à son approche très transparente sur la sécurité.

La présence de nombreux serveurs européens permet aussi de profiter d’une bonne flexibilité lors des déplacements au sein de l’Union européenne.

ProtonVPN dispose aujourd’hui de serveurs dans plusieurs grandes capitales européennes ainsi que dans des pays souvent moins couverts par certains concurrents.

Surfshark : une solution pratique pour les utilisateurs multi-appareils

dès 2.49€ Satisfait ou remboursé 30 jours 4500 serveurs Connexions simultanées illimités 100 pays couverts 9.2 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes du VPN Surfshark. - 87% 2.49€/ mois Pendant 27 mois Souscrire - 79% 3.19€/ mois Pendant 15 mois Souscrire 15.45€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

Surfshark s’est progressivement imposé comme une alternative très populaire grâce à son rapport fonctionnalités/prix et à sa politique de connexions simultanées illimitées.

Le service peut être particulièrement intéressant pour les utilisateurs qui voyagent avec plusieurs appareils ou souhaitent protéger l’ensemble du foyer avec un seul abonnement.

Surfshark dispose lui aussi d’un réseau étendu de serveurs à travers l’Europe, avec de nombreuses localisations disponibles.

L’interface reste simple à utiliser, y compris pour les utilisateurs moins techniques. Changer de pays européen se fait rapidement et le service propose généralement des connexions stables pour les usages classiques comme le streaming, la navigation ou les appels vidéo.

Surfshark met également en avant plusieurs outils complémentaires autour de la confidentialité et du blocage de certaines publicités ou trackers.

Lorsque l’utilisateur active un VPN, sa connexion internet transite par un serveur situé dans le pays choisi. Cela permet alors d’obtenir une adresse IP correspondant à cette localisation.

Par exemple :

un serveur en France donne une adresse IP française ;

un serveur en Italie donne une IP italienne ;

un serveur en Allemagne permet d’apparaître comme connecté depuis l’Allemagne.

Cette fonctionnalité est particulièrement utilisée pour :