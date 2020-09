Fibre Orange, SFR et Bouygues : les meilleures offres de la rentrée 2020 des FAI

Le rentrée est un moment opportun pour les personnes à la recherche d’un abonnement fibre ou ADSL pas cher. Les FAI (Fournisseurs d’accès à Internet) proposent pas mal d’offres intéressantes à destination des nouveaux clients. nous avons sélectionné celles qui nous semblent vraiment valoir le coup.

SFR : Série limitée Fibre à 10 € par mois

On commence avec l’offre la plus accessible de cette sélection : la Série limitée Fibre que propose le FAI SFR, jusqu’au lundi 7 septembre 2020 permet de profiter d’une connexion internet Fibre à 10 € par mois pendant 12 mois, puis 38 € au delà de la période promotionnelle. Elle comprend également la téléphonie fixe et la télévision.

Pour 10 €, vous avez accès à un bouquet de 160 chaînes depuis le Décodeur PLUS de SFR compatible 4K UHD. Concernant les débits, cette offre vous permet de bénéficier d’un débit descendant jusqu’à 500 Mb/s et 500 Mb/s en débit montant. Vous êtes soumis à un engagement de 12 mois mais rien ne vous empêche de vous tourner vers une offre plus intéressante à l’issue de la promotion.

La boîte Sosh : la Fibre ou l’ADSL à 14,99 € par mois

Sosh et son offre « La Boîte Sosh » permet jusqu’au lundi 28 septembre 2020 à 8 heures de profiter d »un abonnement internet Fibre à 14,99 € par mois. Si vous n’êtes pas éligible à la Fibre, le FAI propose pour le même tarif l’ADSL. Cette promotion est valable pour une durée de 12 mois. Une fois arrivée à échéance, le tarif mensuel de l’abonnement passe à 29,99 €, sans engagement.

Parmi les services inclus, vous avez une connexion Internet haut débit avec une vitesse de téléchargement jusqu’à 300 Mbit/s (en download et en upload), des appels illimités vers les fixes (de France métropolitaine, des DOM et plus de 100 destinations internationales) et l’appli TV d’Orange (offerte sur demande) comprenant 72 chaînes TV sur mobile, tablette et PC/Mac mais pas sur la télévision. Le tarif inclus également la Livebox 4.

Bbox Must : la fibre à 14,99 € par mois

On continue avec Bouygues Telecom qui propose jusqu’au dimanche 11 octobre 2020 une offre assez similaire à celle de Sosh : la BBox Must est à 14,99 € par mois, pendant 12 mois. Au delà, le tarif mensuel de l’abonnement passe à 36,99 €. La location de la box est incluse dans le tarif et cette dernière vous permet de bénéficier des services suivants : une connexion internet 1 Gbit/s (Débit descendant) et 400 Mbit/s (Débit montant), le Wi-Fi 5 et un répéteur Wi-Fi-5 en option. Pour ce qui est de la téléphonie, vous avez droits aux appels illimités vers fixes et mobiles en France et vers fixes de plus de 110 pays. La TV inclus pas moins de 180 chaînes disponibles via le décodeur BBox 4K doté d’un enregistreur de 128 Go ainsi que la fonction « Lire du début ».

La Red Box : la Fibre à 23 € ou l’ADSL à 16 € par mois

SFR frappe fort et propose jusqu’au lundi 7 septembre 2020 la box fibre de RED by SFR à seulement 23 € par mois (16 € par mois pour l’ADSL), au lieu de 33 € par mois habituellement. De plus, le premier mois d’abonnement est offert ! Cette offre est idéale pour les personnes voulant un débit élevé. En effet, vous pouvez télécharger à très hauts débits (1 Gbit/s au lieu de 300 Mbit/s en temps normal), grâce à l’option Débit Plus offerte qui est généralement facturée 5 € par mois et vous avez jusqu’à 500 Mbits/s en upload !

Pour ce tarif avantageux, vous avez également les appels illimités vers les téléphones mobiles, ainsi que les appels illimités vers les fixes en France et vers 100 destinations. L’offre est sans engagement et sans condition de durée. Elle comprend la location de la Box et si vous désirez recevoir la télévision par votre box Internet, RED by SFR propose le décodeur TV pour 2 € supplémentaires par mois (pour 35 chaines) ou 4 € supplémentaires (pour 100 chaines).

Orange : la Fibre ou ADSL + un forfait mobile 70 Go à 29,99 € par mois

Orange permet jusqu’au mercredi 7 octobre 2020, de souscrire à un pack Open comprenant une box Internet Fibre et un forfait mobile 70 Go à 29,99 euros par mois pendant 1 an. Au delà de la période promotionnelle, le tarif mensuel passe à 63,99 euros.

L’offre quadruple play comprend : Internet très haut débit avec la Fibre jusqu’à 400 Mbit/s (débits descendant et montant) et la Livebox 5. Pour la TV, vous avez un décodeur ultra compact, une image et des contenus en Ultra Haute Définition avec la Fibre, jusqu’à 160 chaînes TV incluses dont 50 chaînes en HD.

Pour la téléphonie, les appels illimités vers les fixes de France métropolitaine et des DOM de plus de 100 destinations internationales, les appels illimités vers les mobiles de France métropolitaine, Europe, DOM, USA et Canada ainsi que les appels 10h/mois vers les fixes d’Algérie (offert sur demande).

Le forfait mobile permet de bénéficier d’une enveloppe de 70 Go (débit réduit au-delà) en France métropolitaine qui sont aussi utilisables dans les zones Europe, DOM, Suisse et Andorre et des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis les zones Europe, DOM, Suisse et Andorre.