Sosh : profitez de la Fibre ou ADSL à 15,99 € par mois

La fibre ou l'ADSL à 15,99 € par mois pendant 12 mois, c'est ce que propose Sosh jusqu'au 28 juin 2021 à 8h. Une offre qui plus est sans engagement, sans frais d'activation et qui intègre en plus la location de la Livebox ainsi que les frais de résiliation remboursés par l'opérateur.

Après SFR et son offre Fibre à 10 € par mois, c'est au tour de Sosh de proposer un bon plan permettant de souscrire à un abonnement internet Fibre ou ADSL pas cher. Jusqu'au 28 juin 2021 à 8 heures, la Boîte Sosh : internet + fixe sans engagement est proposée à 15,99 € par mois pendant 12 mois.

Au delà de la période promotionnelle, le tarif mensuel passe à 29,99 € pour la Fibre et 19,99 € pour l'ADSL. Sur la période, vous réalisez donc une économie de 120 euros si vous êtes éligible à la Fibre et 60 euros si vous êtes éligible à l'ADSL.

L'offre est réservée aux nouveaux clients Sosh, non valable pour les clients en migration depuis une offre Internet Orange, Open, la Boîte Sosh et Sosh mobile + Livebox. Les frais d'activation sont offerts et Sosh rembourse à hauteur de 100 euros les frais de résiliation si vous venez d'un autre opérateur.

Les services inclus dans l'abonnement Fibre :

Fibre très haut débit sur le réseau Orange

Jusqu'à 300Mbits/s en téléchargement et 300Mbits/s en envoi

Raccordement fibre inclus

Livebox 4 inclus dans le tarif de l'abonnement

Appels illimités vers les fixes de France métropolitaine et des DOM et de plus de 100 destinations internationales

Les services inclus dans l'abonnement ADSL :

ADSL/VDSL 2 haut débit sur le réseau Orange

Livebox 4 incluse dans le tarif de l'abonnement

Une box avec un Wi-Fi ultra performant

Appels illimités vers les fixes de France métropolitaine et des DOM et de plus de 100 destinations internationales

La Boite Sosh, c'est de l'Internet, du fixe… et tout le reste en option. Si vous souhaitez profiter de la TV par internet, deux options s'offrent à vous. L'appli TV d'Orange (offerte sur demande) incluant 72 chaînes TV sur mobile, tablette et PC/Mac… mais pas sur votre télévision. L'option décodeur TV (+5 €/mois) comprenant 140 chaînes TV dont + de 70 en HD sur votre télévision et sur mobile, tablette et PC/Mac.