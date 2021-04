Orange : le pack Livebox fibre + forfait mobile 70Go de retour à prix réduit

Pendant quelques semaines, Orange permet à ses nouveaux clients de bénéficier d'une belle offre sur son pack Open. Le pack contenant un abonnement fibre et un forfait mobile 70 Go est proposé à moins de 30 euros par mois.

Jusqu'au mercredi 2 juin 2021 inclus, Orange vous invite à profiter d'une offre comprenant un abonnement Internet fibre et un forfait mobile de 70 Go au prix mensuel de 29,99 euros avec engagement de 12 mois. À l'issue de la période d'un an, le pack passera au tarif de 63,99 euros par mois.

Le pack que suggère le numéro 1 des télécoms contient un Internet Fibre très haut débit avec des débits descendant et montant de 400 Mbit/s (maximum) grâce à la Livebox 5. Côté TV, il existe un décodeur ultra compact, une image et des contenus en Ultra Haute Définition avec la Fibre (jusqu’à 160 chaînes incluses dont 50 chaînes en HD). Pour la téléphonie, on retrouvera notamment des appels illimités vers les fixes de France métropolitaine et des DOM de plus de 100 destinations internationales, et des appels illimités vers les mobiles de France métropolitaine, Europe, DOM, USA et Canada.

À propos du forfait mobile, celui-ci dispose d'une enveloppe de 70 Go de data (débit réduit au-delà) en France métropolitaine qui est utilisable dans les zones Europe, DOM, Suisse et Andorre. Des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis les zones Europe, DOM, Suisse et Andorre sont aussi inclus. Pour information, ce même forfait est proposé séparément par l'opérateur à 9,99 euros par mois jusqu'au 21 avril prochain.