Mass Effect Legendary Edition : EA montre en vidéo les améliorations par rapport au jeu original

À un mois de la sortie de Mass Effect Legendary Edition, EA révèle en détail toutes les optimisations réalisées sur les trois jeux de la saga. On y découvre des textures remises au goût du jour, ainsi que des reflets plus travaillés et réalistes. Le gameplay a lui aussi eu droit à un retravail, avec notamment des véhicules et des armes plus maniables.

Plus que quelques semaines à attendre pour mettre la main sur le remaster des trois Mass Effect. La série, pilier fondateur du RPG occidental, a enfin droit à remise à neuf 14 ans après la sortie du premier opus. C’est par ailleurs ce premier qui est au cœur de marketing d’EA, celui-ci ayant demandé logiquement le plus de travail de refonte à Bioware.

Pas peu fiers des progrès obtenus par rapport au matériau original, les développeurs ont publié une vidéo comparant les deux versions du jeu culte. Une belle manière de constater le petit bond en avant effectué du côté des graphismes. Les visages des personnages, aux traits plus subtils, bénéficient de reflets plus modernes. Les textures, elles aussi, ont été remises au goût du jour, tandis que les effets environnementaux, tels que la poussière derrière le Mako, sont bien plus réalistes.

Un gameplay optimisé pour les néophytes

Bioware n’a pas seulement travaillé sur les graphismes sur cette Legendary Edition. Les performances globales ont également été revues à hausse, faisant passer les temps de chargement de 52 s à 14 s dans certains cas. De quoi attirer de nouveaux joueurs pouvant être rebutés par l’aspect relativement « ancien » de la trilogie originale.

Pour ce faire, les développeurs ont retravaillé certains éléments du gameplay. Shepard peut désormais fuir et attaquer au corps au corps. Les armes ont également droit à leur lot d’améliorations. Plus maniables, elles peuvent être utilisées par tous les personnages et refroidissent aussi plus vite. Enfin, il sera possible de tuer les ennemis d’un tir dans la tête, ce qui manquait cruellement au premier jeu.

Mass Effect Legendary Edition sortira le 14 mai 2021 sur PS4, Xbox One et PC.