Mass Effect, Dragon Age 4, Perfect Dark : toutes les annonces des Game Awards 2020

Les Game Awards 2020 ont eu lieu cette nuit. Cette cérémonie, l’équivalent des Oscars du jeu vidéo, a vu The Last of Us 2 sacré jeu de l’année 2020. De nombreuses annonces ont également été faites entre deux remises de prix. Un nouveau Mass Effect a été dévoilé, tout comme un nouveau jeu Perfect Dark. Ce sont des dizaines de titres qui se sont ainsi montrés.

La cérémonie des Game Awards est devenue très importante pour l’industrie du jeu vidéo. C’est l’occasion de décerner des prix aux titres qui ont marqué l’année passée, mais aussi d’annoncer les hits de l’année suivante ! L’édition 2020 s’est déroulé cette nuit et a été un excellent cru.

Sans grande surprise, c’est The Last of Us 2 qui décroche le prix tant convoité de jeu de l’année, devant DOOM Eternal, Ghost of Tsushima ou encore Final Fantasy VII Remake. Le jeu de Naughty Dog a également reçu -entre autres- la récompense de meilleur jeu d’aventure mais aussi de la meilleure performance d’acteur grâce à Laura Bailey dans le rôle d’Abby. Au total, il a décroché sept statuettes.

Pour le reste du palmarès, on peut citer Ghost of Tsushima récompensé dans la catégorie de la meilleure direction artistique, Final Fantasy 7 Remake qui obtient le prix de la meilleure musique ou encore Among Us sacré meilleur jeu multijoueur. La totalité du palmarès est à retrouver sur le site officiel des Game Awards.

Des annonces multiples

Les Game Awards ressemblent de plus en plus à l’excuse parfaite pour annoncer tout un tas de jeux. L’édition 2019 avait surpris, puisque c’était le moment qu’avait choisi Microsoft pour dévoiler sa Xbox Series X. 2020 n’est cependant pas en reste, de gros blockbusters ont été montrés, mais aussi des jeux plus confidentiels. Petit tour d’horizon des annonces les plus importantes de la nuit.

Mass Effect

C’est LA bande-annonce de la cérémonie : Mass Effect. Bioware a en effet dévoilé un court teasing montrant la Terre après les événements des trois premiers jeux. Cette nouvelle aventure reprendra donc l’histoire de la trilogie originelle et ne semble avoir aucun lien avec Andromeda. On ne sait rien d’autre sur ce titre, ni même son nom. A l’heure actuelle, il est simplement nommé « Le prochain Mass Effect ».

Dragon Age 4

On reste chez Bioware avec une cinématique dédiée à Dragon Age 4. Déjà annoncé depuis plusieurs années, le jeu s’est fait discret depuis. Cette fois, il se montre vraiment à travers une vidéo de toute beauté. On peut y voir Solas, personnage connu des fans, dévoiler son plan pour le futur. Pas d’images de gameplay, malheureusement.

Perfect Dark

La licence revient d’entre les morts pour une nouvelle aventure ! Là encore, nous avons le droit à une cinématique de toute beauté, mais aucune image de gameplay à se mettre sous la dent. Ce sera une exclusivité Xbox.

Century : Age of Ashes

Century : Age of Ashes est une toute nouvelle licence. Le titre proposera aux joueurs de s’affronter dans des batailles épiques à dos de dragon. Il ne faudra pas attendre longtemps pour y jouer, puisqu’il arrivera en février 2021.

The Callisto Protocol

Il s’agit ici d’un tout nouveau survival horror se déroulant dans un univers de science-fiction. Par les créateurs de Dead Space.

Crimson Desert

Pensé à la base comme un MMORPG dans l’univers de Black Desert Online, Crimson Desert s’est fait discret depuis de long mois, mais il est revenu avec fracas lors de la cérémonie. Le titre a été repensé de zéro, puisqu’il s’agit désormais d’un jeu d’aventure solo. La bande annonce lui donne des faux airs de Red Dead Redemption dans un univers Heroic Fantasy.

Elite Dangerous Odyssey

L’auguste jeu spatial sorti en 2014 va accueillir sa deuxième extension d’ampleur : Odyssey. Elle permettra aux joueurs de descendre de leur vaisseau pour parcourir les planètes à pied. Des phases de tir seront également présentes. De quoi nous faire replonger pour des centaines d’heures d’exploration.

Returnal

Présenté comme une exclusivité PS5, Returnal s’était déjà montré par le passé. Cette fois, nous en voyons un peu plus côté gameplay. Ça s’annonce très nerveux.

The Elder Scrolls Online : Gates of Oblivion

Nouvelle extension pour le MMORPG The Elder Scrolls Online ! Cette fois, le titre nous amènera dans l’Oblivion, qui est l’équivalent de l’enfer dans l’univers du jeu. Une extension qui fait écho au titre Oblivion sorti en 2006.

Back 4 Blood

Les créateurs de Left 4 Dead vont le faire, leur troisième épisode, mais il sera appelé Back 4 Blood. Annoncé il y a des années, le jeu s’est enfin montré dans des phases de gameplay. Nous sommes en terrain connu.

Open Roads

Il s’agit ici d’un jeu narratif d’Annapurna Interactive, qui sera dans la lignée de What Remains of Edith Finch ou encore de Gone Home.

Super Smash Bros Ultimate

Le jeu de baston de Nintendo va accueillir un nouveau combattant dès ce mois-ci. Il s’agit d’un invité de marque : Sephiroth, le méchant de Final Fantasy 7. Une arrivée peu étonnante, étant donné que Cloud, héros du même jeu, est déjà présent. Nous entendons déjà les fans soupirer « oh non, encore un épéiste… ».

Among Us

Le titre multijoueur ultra populaire va avoir le droit à une toute nouvelle carte : The Airship. Nouvel agencement, nouvelles tâches, plusieurs niveaux, elle promet de changer la donne tout en gardant ce qui fait le sel des parties. Elle arrivera au début de 2021.

Ruined King

League of Legends va se décliner dans un nouveau spin-off : Ruined King. Il s’agit d’un RPG au tour par tour qui se déroule dans le même univers que le MOBA. Les fans seront ravis.

Il y a eu beaucoup d’autres jeux, connus ou non, qui se sont montrés aux Game Awards, comme Humakind, SoulStorm, Warhammer Darktide, Nier Replicant ou encore Ark 2. Une cérémonie riche en événements qui a aussi profité de l’absence de gros salons cette année pour attirer les studios. Et vous, quel jeu attendez-vous le plus dans la liste ? Dites-le-nous dans les commentaires !