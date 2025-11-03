Marshall Middleton : le prix de l’enceinte portable s’effondre grâce à ce bon plan Boulanger

En prévision du Black Friday 2025, offrez-vous une très bonne enceinte portable signée Marshall ! Chez Boulanger, le modèle Middleton de la marque américaine bénéficie d'une réduction globale de plus de 45%.

Alors que l'édition 2025 du Black Friday aura lieu officiellement le vendredi 28 novembre prochain, l'enseigne française Boulanger n'a pas attendu l'événement commercial de fin d'année pour lancer ses premières offres. Parmi les produits high-tech en promotion, on peut trouver la Marshall Middleton à prix cassé.

Proposée dans un coloris crème, l'enceinte portable est à 161,99 euros au lieu de 299,99 euros, grâce à une double réduction. Celle-ci se fait par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 40% de la part du site e-commerce français et d'une remise supplémentaire de 10% avec le code AUDIO10. Le coupon en question doit être saisi manuellement lors de l'étape du panier.

Commercialisée au cours de l'année 2023, la Marshall Middleton a l'avantage d'embarquer une puissance sonore de 90 watts RMS. Dotée de 4 haut-parleurs, l'enceinte portable dispose d'un son stéréo immersif avec une plage de fréquence allant de 50 à 20 000 Hz. Grâce à une compatibilité avec le Bluetooth 5.1, vous pouvez diffuser votre musique préférée depuis vos appareils mobiles. Aussi, elle permet une connexion multipoints jusqu'à deux téléphones.

Etanche jusqu'à 1 mètre grâce à la norme IP67, l'enceinte Marshall Middleton peut être utilisée en extérieur. Sa batterie rechargeable offre une autonomie maximale de 20 heures, et la fonction de charge rapide permet de profiter de 2 heures de musique après seulement 20 minutes de charge.