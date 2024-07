Avis aux amateurs de musique étant à la recherche d'une excellente enceinte Bluetooth ! Pour la saison estivale, l'enseigne Boulanger effectue une remise intéressante sur la Marshall Emberton II. Elle bénéficie en effet d'une réduction de 60 euros.

Alors que la période des soldes d'été 2024 touche à sa fin, les bonnes affaires dédiées à la saison estivale continuent avec cette offre en provenance du site Boulanger. En ce moment, l'enceinte portable Marshall Emberton II disponible dans un coloris noir passe de 169 euros à 109 euros grâce à une remise immédiate de 60 euros de la part du site e-commerce français, soit une réduction de plus de 30 %. Pour information, le produit est éligible à la livraison gratuite à domicile ou en magasin Boulanger.

Parfaite pour être emmenée à la plage, à la montagne ou à la campagne, le modèle Emberton II de Marshall est une enceinte sans fil stéréo qui délivre un son multidirectionnel de 360 degrés et dynamique de 20 Watts. On retrouve aussi la technologie sans fil Bluetooth 5.1, une conception résistante à l'eau et à la poussière grâce à la norme IP67, une autonomie estimée à 30 heures, une fonction charge rapide et un bouton de contrôle multidirectionnel (lecture/pause, pistes, volume et on/off).