Mark Zuckerberg a testé l’Apple Vision Pro, son avis ne va pas vous étonner

Mark Zuckerberg, patron de Meta, a pu tester le casque de réalité mixte Apple Vision Pro. Dans une vidéo posté sur Instagram, il donne son avis en le comparant au Meta Quest 3.

Dans le milieu des casques de réalité mixte, l'Apple Vision Pro est sur toutes les lèvres en ce moment. Du moins sur celles des américains, l'appareil n'étant pas attendu en France avant l'été 2024 au plus tôt. La plupart des premiers tests sont mitigés. Certes, le casque d'Apple est très bon dans ce qu'il fait, mais à 3 500 $, on a du mal à passer outre les soucis relevés comme son inconfort même sur de courtes périodes. Mais ce sont là les avis d'utilisateurs lambdas. Qu'en pense la concurrence ?

Sur son compte Instagram, Mark Zuckerberg a posté une vidéo dans laquelle il raconte avoir pu tester le Vision Pro. La comparaison avec son produit, le Meta Quest 3, est évidente et il ne s'en prive pas. Inutile de faire durer le suspense plus longtemps : le patron de Meta affirme que son casque est mieux. Surprenant (non).

“Je ne pense pas seulement que Quest offre le meilleur rapport qualité-prix, je pense que Quest est le meilleur produit, point final. Différentes entreprises ont pris des décisions de conception différentes pour les casques, ils ont des atouts différents. Mais dans l’ensemble, Quest est meilleur dans la grande majorité des choses pour lesquelles les gens utilisent la réalité mixte“, résume-t-il.

Mark Zuckerberg pense que son Meta Quest 3 est mieux que le Vision Pro d'Apple, étonnant

Sans oublier de rappeler que le Meta Quest 3 est environ 7 fois moins cher que le Vision Pro, Mark Zuckerberg précise que son casque est plus confortable à l'usage car plus léger de 120 grammes. Il trouve aussi que son appareil a un champ de vision plus large et des écrans plus lumineux. Sans compter qu'il a constaté du flou de mouvement sur le Vision Pro, mais pas sur son Quest. Forcément.

Enfin, il souligne que jouer aux jeux Xbox ou regarder YouTube n'est possible que sur le Quest. En effet, la plupart des grosses applications ont boudé l'Apple Vision Pro. Évidemment, vu sa source, on peut difficilement trouver un avis plus partial que celui-ci. Il n'empêche que les points soulevés sont légitimes et que certains indécis pourraient bien s'en saisir avant de décider du modèle de casque qui aura leur préférence.