Vision Pro : vous utilisez ces applis tous les jours ? Elles ne sont pas sur le casque, dommage

Le casque de réalité mixte Apple Vision Pro ne profitera pas de nombreuses applications pourtant très populaires. Elles ont fait le choix de ne pas être intégrées nativement à l'appareil.

Admettons que vous soyez tenté par le casque de réalité mixte Apple Vision Pro et que son prix ne vous rebute pas. Vu le tarif, vous vous attendez à ce qu'il devienne plus ou moins votre appareil numéro un, capable de faire ce que font les autres voire plus. Et bien vous allez rapidement déchanter. Par défaut, toutes les applications proposées sur iPhone ou iPad sont accessibles sur le Visio Pro. En revanche, les développeurs de ces dernières peuvent choisir de refuser manuellement cette mise à disposition automatique.

En général, il s'agit de s'assurer que tout fonctionne bien, mais pour ces cas étonnamment nombreux, c'est une volonté délibérée. Netflix a déjà annoncé qu'il ne sera pas présent nativement sur le casque Apple et qu'il ne prévoit pas de l'être un jour, renvoyant les utilisateurs au site Web de la plateforme s'ils veulent y accéder. Mais c'est loin d'être le seul service à bouder l'appareil. Les équipes de MacStories ont repéré que sur les 46 applications les plus populaires de l'App Store, absolument aucune ne sera présente sur le Vision Pro à son lancement.

Ces applications très populaires ne fonctionneront pas sur le casque Apple Vision Pro au lancement

En dressant une liste non exhaustive, on note que ces applications utilisées quasi-quotidiennement par de nombreuses personnes ne seront pas accessibles à la sortie de l'Apple Vision Pro :

YouTube

YouTube Music

Spotify

Instagram

Threads

Facebook

WhatsApp

TikTok

Snapchat

Amazon

Google

Gmail

Chrome

Agenda Google

ChatGPT

Il y a en a d'autres, mais l'essentiel est là. Certains jeux sont également concernés, dont Minecraft et Genshin Impact. Techniquement, cela ne veut pas dire que ces applications ne seront jamais disponibles. Les développeurs peuvent très bien revenir sur leur décision ultérieurement. On sait cependant que comme Netflix, YouTube et Spotify n'ont pas l'intention de le faire. De quoi décourager les potentiels acheteurs qui étaient prêts à investir 3 500 $ dans le Vision Pro. Rappelons que le casque pourrait sortir en France en juin 2024.