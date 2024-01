Apple Vision Pro : le casque pourrait sortir en France d’ici juin 2024

Le Vision Pro, le premier casque d’Apple, pourrait être commercialisé dans certains pays en dehors des États-Unis avant la conférence annuelle des développeurs de l'entreprise, WWDC 2024.

Alors que le Vision Pro sera lancé d’ici quelques jours aux États-Unis, Apple plancherait désormais sur un lancement sur d’autres marchés d’ici l’été prochain. Selon Ming-Chi Kuo, un analyste réputé, Apple espèrerait sortir son casque dans d’autres pays avant la WWDC 2024, qui devrait avoir lieu début juin.

Pour l’instant, Apple doit relever plusieurs défis avant de pouvoir lancer la Vision Pro à l'échelle mondiale. L'entreprise doit s'assurer que l'appareil répond aux normes réglementaires des différents pays. Par exemple, l'appareil nécessitera des verres correcteurs pour certains utilisateurs, et le processus d'obtention et d'adaptation de ces verres peut varier d'une région à l'autre. En outre, l'appareil utilisera des algorithmes avancés pour traiter les données visuelles, et Apple pourrait devoir les modifier pour se conformer aux lois sur la protection de la vie privée et la sécurité des différentes juridictions.

Le Vision Pro arrivera avant l’été 2024

Ces contraintes pourraient affecter la disponibilité et le prix du Vision Pro sur les différents marchés, toujours selon Kuo. Ce dernier affirme qu’Apple produira jusqu'à 600 000 unités de l'appareil en 2024, dont seulement 80 000 seront disponibles sur marché américain au lancement. Avec si peu d’exemplaires, on imagine que celui-ci sera très rapidement en rupture de stock.

Kuo s'attend donc à ce qu'Apple lance le Vision Pro dans au moins quelques pays en dehors des États-Unis avant juin 2024, avant l'événement WWDC 2024, au cours duquel Apple révélera probablement plus de détails sur VisionOS et ses capacités.

Parmi les marchés potentiels qu'Apple pourrait cibler figurent le Royaume-Uni, le Canada et la Chine, selon un rapport précédent de Mark Gurman de Bloomberg, qui a également déclaré qu’il ne faudra pas attendre longtemps avant le lancement mondial de l'appareil. On espère aussi voir arriver le casque en France au même moment, puisqu’il s’agit d’un marché important pour Apple.

Il reste maintenant à voir à quel tarif celui-ci arrivera chez nous. Avec un tarif de départ de 3 499 dollars aux États-Unis, il faut s’attendre à ce que le casque dépasse la barre des 4000 euros en France une fois les taxes ajoutées. À ce prix, beaucoup de fans pourraient hésiter à sauter le pas.