Meta empêche un développeur de proposer son app de yoga sur le Vision Pro, il réclame 353 millions de dollars

Andre Elijah, un développeur spécialisé dans les expériences pour les casques de réalité virtuelle, porte plainte contre Meta. Il accuse la compagnie de Mark Zuckerberg d’avoir annulé le lancement de son application de yoga pour les Meta Quest 2 et Quest Pro de façon abusive. Il réclame des dommages-intérêts pour un montant de 352 millions $.

La société AEI a conçu une app de yoga en réalité virtuelle pour les casques VR en collaboration avec Meta. Le fruit de leur travail devait être présenté au public lors de l’événement Meta Connect 2023, au cours duquel Mark Zuckerberg a annoncé des nouveautés en matière d’IA, mais aussi ses nouveaux produits pour la réalité mixte, le casque AR Meta Quest 3, notamment.

D’après les avocats du plaignant, « ce lancement aurait propulsé l’application de fitness AEI en tête des applications de fitness VR et lui aurait apporté une part de marché significative », tout en popularisant enfin les casques Meta Quest auprès du grand public. Cela, c’était avant que Meta n’apprenne que le développeur était parallèlement en négociation pour porter l’application sur le Pico de ByteDance et l’Apple Vision Pro.

Meta annule la sortie d’une app de yoga VR pour qu’elle ne paraisse pas sur le Vision Pro d’Apple

À cette nouvelle, Meta a annulé le lancement de l’application Fitness d’AEI. D’après M. Elijah, il s’agit là d’une rupture abusive de contrat, et la compagnie n’a agi ainsi qu’en raison du monopole qu’elle détient sur le marché du matériel, des logiciels et des magasins d’applications VR. En réparation pour le préjudice subi, en plus des sommes encore à percevoir que Meta refuse de payer, AEI réclame ainsi la somme de 353,2 millions de dollars.

Il n’est pas certain que le plaignant obtiendra gain de cause dans cette affaire. En effet, le contrat le liant à Meta stipule bien que le géant de la Silicon Valley a le droit de mettre fin à l’accord pour quelque raison que ce soit, et à tout moment, et qu’il est le seul propriétaire de tous les » délivrables ». Cela dit, le portage vers d’autres plateformes y est autorisé, sous certaines conditions.