La manette sans fil Xbox Series est de retour à prix réduit

Besoin d'une deuxième manette sans fil pour votre console Xbox Series X ou S ? Chez Amazon et Cdiscount, la manette compatible avec les deux consoles de Microsoft est à moins de 50 euros.

Direction Amazon ou Cdiscount où les deux sites e-commerce effectuent une offre intéressante sur la manette sans fil Xbox Series. Alors qu'on pouvait l'avoir à 59 euros, l'accessoire dédié à la console Microsoft est affiché à exactement 49,99 euros.

Pour information, l'offre concerne plusieurs coloris de la manette et la livraison est gratuite à domicile ou en point relais en fonction du marchand choisi. De plus, les membres CDAV de Cdiscount peuvent obtenir 5% du montant du produit dans leur cagnotte.

Pour rappel, la manette Microsoft compatible avec la Xbox Series X et la Xbox Series S est dotée de la technologie sans fil Bluetooth et d'une prise casque de 3,5 mm. La manette est aussi équipée d'une croix multidirectionnelle pour une prise en main précise, d'une surface antidérapante sur les gâchettes et l’arrière de la manette et d'un bouton de partage dédié. Il est possible de jouer et de basculer rapidement entre appareils, notamment entre les consoles Xbox Series X et S, Xbox One, les PC fonctionnant sous Windows 10 et les appareils tournant sous le système Android.