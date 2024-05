La manette sans fil Xbox Carbon Black est de retour à un très bon prix

Voici un deal qui risque d'intéresser fortement les propriétaires d'une console Xbox Series ! Deux sites e-commerce bien connus en France proposent la manette sans fil Xbox Carbon Black à un très bon prix.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA MANETTE SANS FIL XBOX (AMAZON)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA MANETTE SANS FIL XBOX (CDISCOUNT)

Le géant Amazon et le site e-commerce français Cdiscount se sont alignés pour donner la possibilité à leurs clients respectifs de profiter d'un bon plan sur la manette sans fil Xbox.

Proposé dans un coloris noir Carbon Black, le célèbre accessoire de la console Microsoft voit son prix passer de 59,99 euros à 44 euros grâce à une remise immédiate de 16 euros par rapport au tarif conseillé du produit. Pour information, la livraison de la manette peut se faire gratuitement à domicile ou en point relais, en fonction du choix du marchand.

Compatible avec la Xbox Series X et la Xbox Series S, la manette Xbox Series est équipée de la technologie sans fil Bluetooth et d'une prise casque de 3,5 mm. L'accessoire conçu pour la console de Microsoft est aussi doté d'une croix multidirectionnelle pour une prise en main précise, d'une surface antidérapante sur les gâchettes, ainsi que d'un bouton de partage dédié. Il est possible de jouer et de basculer rapidement entre appareils, essentiellement entre les consoles Xbox Series X et S, Xbox One, les PC tournant sous Windows et les appareils fonctionnant sous le système Android.