8BitDo Pro 3 : cette excellente manette sans fil pour Switch 2 est à prix cassé jusqu’à ce soir

Vous cherchez une bonne manette pour votre Switch 1 ou 2 ? En ce moment sur AliExpress, vous pouvez vous offrir la 8BitDo Pro 3 à prix cassé grâce à un code promo. Mais attention, cette offre se termine ce soir !

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Les consoles Nintendo Switch 1 et 2 sont des succès colossaux. Mais s’il y a bien un élément qui ne fait pas l’unanimité, ce sont les Joy-Cons. C’est pour cette raison que de nombreux joueurs préfèrent investir dans une vraie manette.

Pour se faire, vous pouvez bien évidemment choisir la Manette Pro officielle. Mais celle-ci coûte presque 90 euros ! Heureusement, il existe des alternatives bien moins chères et tout aussi intéressantes. L’un des fabricants de manettes les plus connus est 8BitDo qui propose notamment des modèles qui reprennent le design de contrôleurs mythiques comme celui de la SNES. C’est en partie le cas de la manette 8BitDo Pro 3. Mais celle-ci a été améliorée pour offrir une ergonomie bien plus intéressante et moderne.

Normalement, vous pouvez trouver la 8BitDo Pro 3 pour environ 70 euros en France. Sur AliExpress, elle s’affiche bien moins cher puisqu’elle est disponible à 54,39 euros. Et si vous ajoutez le code promo ASFR08, elle baisse de 8 euros supplémentaires et passe donc à seulement 46,39 euros soit une baisse de prix de presque 25 euros. En plus, vous avez le choix entre trois coloris : Purple, Gray et G Classic.

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8BitDo Pro 3 : cette manette sans fil est à moins de 47 euros

Commençons par le nerf de la guerre : la compatibilité de cette manette. En effet, la 8BitDo Pro 3 n’est pas seulement compatible avec les Switch 1 et 2 mais aussi avec les ordinateurs Windows, les produits Apple (MacBook, iPhone, iPad, Vision, Apple TV…) ainsi qu’avec SteamOS et Android.

Malgré son look rétro, cette manette est équipée des dernières technologies comme ces joysticks TMR qui offrent une sensibilité et une réactivité accrues. Au niveau des gâchettes, vous pouvez choisir entre des déclencheurs linéaires à effet Hall et des déclencheurs tactiles non linéaires pour vous adapter à chaque jeu.

Et pour ne pas changer vos habitudes, les boutons ABXY sont interchangeables grâce à un système magnétique. Vous pouvez donc choisir de rester dans une configuration typique de la Switch ou bien choisir une disposition Xbox si vous préférez. Vous pouvez aussi changer les joysticks pour passer sur des modèles à boule qu’on trouvait sur les vieilles bornes d’arcade notamment.

Enfin, on appréciera de trouver dans la boîte une belle station d'accueil pour pouvoir poser et recharger votre manette d’un seul geste. De cette manière, vous êtes certain d’avoir une manette toujours prête à jouer et qui se reconnecte automatiquement à votre console dès que vous la prenez en main.