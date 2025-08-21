Ce MacBook Air 13 M1 passe à 459 € seulement avec ce code inédit, c’est du jamais vu !

Vous rêvez d’un MacBook puissant, élégant et accessible ? Le MacBook Air M1 est sans doute l’option la plus intéressante du moment. Grâce à sa puce M1, ce modèle reste une valeur sûre, même en 2025. Et en choisissant un modèle reconditionné, vous pouvez réaliser une bonne affaire ! CertiDeal l’affiche actuellement à 499,99 € et avec le code RENTREE40, vous l’obtenez à 459,99 € seulement ! Une occasion rare à ne pas manquer !

Avec leurs finitions premium et leur design soigné, les ordinateurs Apple sont réussi à séduire les utilisateurs les plus exigeants.

Compact et polyvalent, le MacBook Air M1 accompagne aussi bien les étudiants que les professionnels ou les amateurs de streaming. Lancé en 2020, il continue de séduire par la puissance de sa puce M1, toujours à la hauteur face aux usages actuels.

Mais l’argument imparable en 2025, c’est son tarif. Et en l’achetant reconditionné, vous pouvez le trouver à un prix sacrifié. En ce moment sur CertiDeal, ce MacBook Air de 13 pouces est affiché à 499,99 € seulement. Et avec le code RENTREE40 qui vous permet d’avoir 40 € de réduction sur tous les MacBook vendus sur la plateforme, il chute à 459,99 €. C’est une affaire !

Le code RENTREE10 vous donne par ailleurs 10 € de réduction sur les smartphones et, avec le code RENTREE20, vous obtenez 20 € de réduction sur les tablettes. Profitez-en pour vous équiper à prix réduit juste avant la rentrée.

MacBook Air 13 pouces M1 : un ultraportable toujours aussi pertinente

Malgré les années, ce MacBook reste une référence des ultraportables. Son écran Retina 13,3 pouces affiche une résolution de 2560 x 1600 px. Grâce à la technologie True Tone, les couleurs sont précises, riches et naturelles.

Sous le capot, on retrouve la puce M1 avec un CPU 8 cœurs et un GPU 7 cœurs. C’est un ordinateur à la fois puissant et économie en énergie. Ses 8 Go de RAM et son SSD de 128 Go garantissent une fluidité sans compromis.

Enfin, son autonomie atteint jusqu’à 18 heures d’utilisation, de quoi travailler ou se divertir toute la journée sans recharge.

Pourquoi faire confiance à CertiDeal ?

Spécialiste français du reconditionné, CertiDeal contrôle et répare tous ses produits en France. Chaque appareil et minutieusement vérifié avant d’être mis en vente avec batterie en excellent état afin d’assurer une autonomie optimale.

Vous disposez par ailleurs d’une période d'essai de 21 jours. Si finalement l’ordinateur ne vous convient pas, vous pouvez le renvoyer et vous serez intégralement remboursé. Enfin, vous bénéficiez de 2 ans de garantie.