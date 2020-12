S21 : l’Exynos 2100 serait plus puissant que le Snapdragon 888, du jamais-vu !

L'Exynos 2100, le prochain processeur de Samsung censé équiper le Galaxy S21, commence à faire parler de lui. Le leaker réputé Ice Universe vient de publier un premier benchmark qui démontre une légère avance sur le Snapdragon 888 de Qualcomm.

Ce n'est un secret pour personne, Samsung travaille actuellement au développement des ses prochains Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. Comme le veut la tradition chez le constructeur, les modèles américains embarqueront une puce Qualcomm tandis que les versions européennes sont équipées d'un processeur maison Exynos.

Pour cette cuvée 2021, les utilisateurs américains pourront donc profiter du Snapdragon 888, le tout dernier SoC de Qualcomm. En Europe, il faudra se contenter de l'Exynos 2100. Depuis de nombreuses années maintenant, des clients se sont régulièrement plaints de cette pratique, assurant que Samsung vend des smartphones avec des puces Exynos inférieures aux processeurs Snapdragon.

Cette année cependant, la situation pourrait tourner à l'avantage de l'Exynos 2100. En attendant la présentation officielle de la puce le 12 janvier 2021, les premiers benchmarks de la bête commencent à fuiter sur la toile. Ainsi et selon les résultats publiés par le leaker réputé Ice Universe, l'Exynos 2100 semble se montrer plus véloce en termes de performances brutes que le Snapdragon 888.

D'après l'insider, le CPU culmine à 1089 points sur la performance en single-core et à 3963 points en multi-core. C'est une avancée plutôt considérable par rapport au précédent benchmark parue sur Geekbench, où le chipset atteignait respectivement 1006 et 3059 points. Selon les données officielles de Qualcomm, le Snapdragon 888 devrait atteindre les 1135 points en single-core et les 3 794 points en multi-core. On note tout de même une nette avance du Snapdragon 888 en single-core par rapport à l'Exynos 2100.

La fiche technique du S21 Ultra apparaît sur la toile

Pour rappel, une récente fuite a dévoilé la quasi-intégralité de la fiche technique du Samsung Galaxy S21 Ultra. Ainsi et selon le site WinFuture, le modèle le plus ambitieux de la gamme embarquerait un immense écran AMOLED 6,8″ avec une définition de 32000 x 1400 pixels et devrait proposer un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, à l'instar de ce qu'offre le Galaxy Z Fold 2.

En outre, le média allemand a confirmé la présence de l'Exynos 2100 pour les versions européennes et du Snapdragon 888 pour les modèles américains. Les deux processeurs seraient accompagnés de 12 Go de RAM, et de 128, 256 ou 512 Go de mémoire interne selon les différentes moutures. Côté batterie, WinFuture évoque une batterie massive de 5000 mAh. À confirmer lors de la présentation officielle des Galaxy S21 attendue en début d'année 2021.

Source : GSM Arena