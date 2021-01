OnePlus 8T : la mise à jour OxygenOS 11.0.6.9 corrige une foule de bugs

Le OnePlus 8T reçoit une nouvelle mise à jour OxygenOS. Cette nouvelle itération permet surtout à OnePlus de corriger les bugs apparus avec la précédente mise à jour. Dans la foulée, la mise à jour OxygenOS 11.0.6.9 apporte plusieurs améliorations plus générales, notamment vis à vis du lecteur d'empreintes digitales sous l'écran.

Fin décembre 2020, OnePlus a déployé la mise à jour 11.0.6.7 d’OxygenOS sur le OnePlus 8T. Le firmware était censé optimiser la rapidité du scanner d'empreintes digitales ainsi que la qualité des photos de nuit. Malheureusement, la mise à jour apportait surtout une poignée de bugs et de dysfonctionnements.

Par exemple, le lecteur multimédia du smartphone se mettait en pause sans raison à intervalles réguliers. D'après les témoignages d'utilisateurs, le firmware s'accompagnait aussi de ralentissements, de freezes et de bugs divers. Globalement, l'interface du OnePlus 8T était beaucoup moins stable.

La mise à jour OxygenOS 11.0.6.9 du OnePlus 8T améliore le lecteur d'empreintes digitales

Pour corriger le tir, OnePlus vient d'annoncer le déploiement de la mise à jour OxygenOS 11.0.6.9. D'après le changelog, le firmware corrige le bug du lecteur multimédia, un problème qui empêchait le smartphone de se connecter au réseau WiFi et un dysfonctionnement de la galerie de photos.

Comme la précédente mise à jour, cette nouvelle version en profite pour améliorer la rapidité du lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, les gestes de navigation ainsi que la qualité des photos dans ces conditions de basse luminosité. Elle inclut aussi le patch de sécurité Android de novembre 2020. Il s'agit donc essentiellement d'un correctif du précédent firmware.

Comme toujours, OnePlus déploie d'abord la mise à jour sur une poignée limitée d'appareils. Dans un second temps, le firmware sera proposé à plus grande échelle. Pour vérifier si la mise à jour est déjà disponible sur votre OnePlus 8T, il suffit de vous rendre dans le menu Paramètres, puis dans À propos de l’appareil, et dans Mise à jour logicielle. Si une mise à jour est disponible, cliquez simplement sur Lancez la mise à jour. Avez-vous remarqué des améliorations ou des dysfonctionnements après l'installation de la mise à jour ? On attend votre avis dans les commentaires.