OnePlus Nord : la beta d’Android 11 est disponible, comment l’installer

Le OnePlus Nord peut désormais installer la première version beta d'Android 11 avec OxygenOS 11. Cette itération offre une foule de nouveautés, comme un raccourci pour activer le mode sombre. On vous explique comment installer cette mise à jour beta sur votre smartphone dès maintenant.

Après les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, la jeune marque chinoise ouvre le programme beta d'Android 11 accompagné de la surcouche OxygenOS 11 au OnePlus Nord. Dans un billet sur son forum officiel, OnePlus détaille le changelog de la mise à jour.

Parmi les nouveautés listées par la firme, on trouve un nouveau design pour l'interface utilisateur, une meilleure stabilité pour les applications tierces, un nouveau style d'horloge pour le mode Ambient Display (qui évolue en fonction de votre usage) et un raccourci dans les paramètres rapides pour activer le mode sombre.

Comment installer la beta d'Android 11 sur le OnePlus Nord ?

Avant de lancer l'installation d'OxygenOS 11 en beta, on vous conseille de sauvegarder les données de votre smartphone Android, dont vos SMS. Rappelons aussi qu’il s’agit d’une version test encore instable. Il est probable que vous rencontriez des bugs ou des dysfonctionnements divers. Si ça ne vous fait pas peur, on vous invite à suivre la manipulation ci-dessous :

Rendez-vous sur cette page du forum OnePlus pour télécharger la ROM correspondant au OnePlus Nord (optez pour la ROM Global, la version européenne n'étant pas encore disponible)

Copiez le package de mise à niveau sur le stockage du smartphone

Allez dans Paramètres > Système > Mises à jour du système

Cliquez ensuite sur l’icône en haut à droite puis sur Mise à niveau locale > Cliquez sur le zip d’installation correspondant à votre modèle > Mise à jour > Mise à jour du système terminée à 100%.

Une fois la mise à jour terminée, cliquez sur Redémarrer.

OnePlus vous conseille de vérifier que votre smartphone dispose d'au moins 30% de batterie et de 3 Go de RAM disponible avant de lancer le téléchargement de la beta. L'ouverture du programme beta aux OnePlus Nord préfigure évidemment l'arrivée de la mise à jour Android 11 en version finale et stable.