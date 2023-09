Loki saison 2 : le dieu de la malice remonte le temps dans cette nouvelle bande-annonce

Nous venons d’avoir droit à un nouveau teaser pour la deuxième saison de Loki, dans laquelle le personnage principal, incarné une nouvelle fois par Tom Hiddleston, est plongé dans une aventure encore plus étrange que la précédente.

Disney+ a diffusé une nouvelle bande-annonce pour la saison 2 de Loki, et il semblerait que le dieu de la malice essaie de comprendre ce qui se passe autour de lui, si bien qu’on le voit en larmes dans les premières secondes du trailer.

Dans celui-ci, Sylvie met en évidence l'instabilité croissante du multivers, Loki subissant des glissements temporels incontrôlables qui le font passer par des points aléatoires dans le temps et l'espace.

Lire également – Loki : une grosse fuite dévoile l’intrigue de la saison 2, il va falloir s’accrocher

Qu’attendre de la saison 2 de Loki ?

Après la mort de Celui qui Demeure (Jonathan Majors) à la fin de la première saison, ses variants sont prêts à tourmenter l'ensemble du Marvel Cinematic Universe, et Loki doit arrêter le puissant méchant avant qu'il ne prenne le contrôle du multivers. Heureusement, il ne sera pas seul pour cette aventure.

Nous avions pu voir quelques ramifications du multivers dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness ainsi que dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, mais les choses s'accélèrent enfin. Si la première saison avait donné le coup d’envoi du multivers, la deuxième devrait, elle, prendre le problème à bras le corps.

Mobius (Owen Wilson), le sympathique agent du TVA qui a aidé les protagonistes au cours de leur voyage dans la première saison, sera de retour pour les nouveaux épisodes. Cependant, comme Loki a été projeté dans une ligne temporelle, on ne sait pas encore si le Mobius que l'on voit dans le nouveau teaser est celui que le public connaît et aime, ou s'il s'agit d'une version complètement différente du personnage.

D’autres personnages vont également faire leur arrivée : Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once) dans le rôle de O.B., Rafael Casal (Blindspotting), Kate Dickie (Inside Man) et Liz Carr (Silent Witness). La deuxième saison est écrite par Eric Martin, scénariste principal et producteur exécutif, et réalisée par Justin Benson et Aaron Moorhead, qui ont dirigé “Moon Knight”. Ils remplacent ainsi le scénariste principal Michael Waldron et la réalisatrice Kate Herron de la première saison. Pour rappel, le retour de la saison 2 de Loki est prévu pour le 6 octobre prochain sur Disney+, avec un nouvel épisode chaque semaine.