Un réalisateur proche de Marvel et Netflix confirme que le géant du streaming avait effectivement l’intention de lancer une série narrant les aventures de Colleen Wing et Missy Knight, les héroïnes vues dans Iron Fist et Luke Cage.

Malgré leur succès critique et public sur Netflix, Luke Cage, The Punisher et autre Jessica Jones ont été délaissés par les dirigeants de Disney+, qui en a récupéré les licences auprès de Netflix en 2021, sans pour autant développer cet univers outre mesure. Alors que la possibilité d’un « Daughters of the Dragon », une série dérivée d’Iron Fist, était esquissée à la fin de la série dédiée à Danny Rand (le poing d’acier donc), nous n’avons plus de nouvelles du duo de justicières formé par Colleen Wing et Misty Knight.

Dans un entretien accordé à The Hollywood Reporter, le réalisateur Marc Jobst parle de sa relation avec Netflix, pour qui il a filmé plusieurs épisodes de « The Witcher », « Daredevil », « Luke Cage » ou encore « One Piece », mais aussi sur ce qu’aurait pu être « Daughters of the Dragon », le spin-off de « Iron Fist », qui aurait mis en scène Jessica Henwick et Simone Missick dans les rôles de Colleen Wing et Misty Knight, dont la dernière apparition laissait espérer une série à part entière.

Netflix avait l’intention de lancer une série « Daughters of the Dragon »

Le duo de détectives qui a ses propres aventures dans les comics reviendra-t-il dans sa propre série sous la houlette de Disney ? Rien n’est moins sûr pour l’instant, mais le fait que la maison de Mickey relance le Daredevil créé par Netflix indique que les dirigeants de la compagnie ne sont pas contre l’idée d’intégrer les « justiciers de la rue » créés par Netflix dans l’univers cinématique de Marvel, aux côtés des super héros plus plus « prestigieux » tels que Thor, Loki ou encore Black Panther.

Alors que nombre de spectateurs estiment que ces héros arrivent en fin de vie, l’introduction de héros plus proches de la réalité, comme les Defenders, pourrait apporter une bouffée d’air frais à Disney. L’avenir des séries Marvel créées par Netflix pourrait dépendre du succès de « Daredevil : Born again ! », dans laquelle Michael Cox enfilera de nouveau le costume du justicier de Hell’s Kitchen.