Disney+ diffusera un crossover entre Loki et les Simpsons le 7 juillet 2021

Disney+ vient d'annoncer un crossover entre Loki et les Simpsons. Intitulé « Le Bon, le Bart et le Loki », ce court métrage sera diffusé dès le 7 juillet 2021, le même jour que le 5ème épisode de la série Marvel consacrée au Dieu de la malice. Dans ce crossover inattendu, le frère de Thor va devoir s'allier à Bart. De nombreux personnages Marvel seront parodiés par les héros de Springfield.

Loki, la série Marvel Studios consacrée au frère ennemi de Thor, approche de sa fin. Fidèle à son calendrier, Disney+ diffusera le 5ème épisode le mercredi 7 juillet 2021. Ce jour là, les fans du personnage incarné par Tom Hiddleston auront l'occasion de retrouver Loki dans une autre production Disney + : « Le Bon, le Bart et le Loki ».

Disney annonce en effet l'arrivée d'un crossover mettant en scène les Simpsons et le dieu asgardien. “Inspiré de l’univers Marvel, on y retrouve Loki, de nouveau banni d’Asgard, aux prises avec ses adversaires les plus coriaces : les Simpson et les héros les plus puissants de Springfield” annonce Disney dans un communiqué de presse.

Loki et les Simpsons vont parodier les personnages Marvel

Le géant de la VOD a brièvement teasé le scénario de cette rencontre au sommet. Apparement, Loki se retrouvera contraint de s'allier à l'indomptable Bart. Dans le cadre de ce crossover, les Simpsons vont parodier “les super-héros et les méchants de l’univers cinématographique Marvel”.

Sur le même sujet : Loki devient la série Disney+ la plus populaire de tous les temps après seulement 2 épisodes

Sur l'affiche dévoilée par Disney, on aperçoit Lisa déguisé en Thor, Milhouse en Oeil de Faucon, le vendeur de BD vêtu de l'armure d'Iron Man, Raph Wiggum en Hulk, et Ned Flanders en Ant-Man.Cerise sur le gâteau, le doublage de Loki sera assuré par Tom Hiddleston, l'interprète du personnage depuis sa première apparition en 2011.

Notez que ce n'est pas la première fois que les Simpsons parodient les personnages des franchises Disney. Lors du Star Wars Day de mai 2021, Disney+ avait mis en ligne un court métrage intitulé Le réveil de la force après la sieste. En vedette, on retrouvait Maggie Simpson, l'éternel bambin de la série culte de Matt Groening.