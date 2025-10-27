L’iPhone 18 pourrait enfin rivaliser avec Android grâce à ce bond inédit en RAM

Après des années de retenue sur la mémoire vive, Apple serait prêt à franchir un cap avec l’iPhone 18. Une décision qui pourrait transformer l’usage de ses futurs modèles, surtout avec l’arrivée d’Apple Intelligence.

Avec l’arrivée d’Apple Intelligence, l’écosystème iOS entre dans une nouvelle phase. L’intelligence artificielle prend une place grandissante dans les usages quotidiens, que ce soit pour résumer des notifications, générer des émojis ou améliorer Siri de manière plus naturelle. En France, cette technologie a fait ses débuts en février 2025 avec la bêta d’iOS 18.4, marquant une nouvelle étape dans l’évolution des appareils de la marque à la pomme. Mais cette transition demande aussi plus de puissance côté matériel.

Jusqu’ici, les iPhone se contentaient souvent de quantités de RAM inférieures à celles des modèles Android concurrents. Apple optimisait au maximum l’équilibre entre matériel et logiciel, ce qui permettait à iOS de fonctionner de manière fluide même avec 6 ou 8 Go de RAM. Mais cette stratégie atteint ses limites avec l’intégration d’outils IA plus complexes, qui sollicitent davantage les ressources internes. Certaines fonctions d’Apple Intelligence sont déjà absentes des modèles plus anciens pour des raisons de capacité. Un changement s’impose donc sur les générations à venir pour rester à la hauteur des exigences futures.

Apple s’apprête à doter l’iPhone 18 d’une mémoire vive bien plus généreuse

Selon le média coréen The Bell, Apple aurait demandé à ses fournisseurs de produire en masse des puces mémoire LPDDR5X. Ces modules, plus rapides et plus économes en énergie, se déclinent principalement en versions 12 Go et 16 Go, ce qui laisse penser que les iPhone 18 Pro et Pro Max pourraient embarquer jusqu’à 50 % de RAM en plus. En comparaison, les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max actuels sont limités à 12 Go. Les modèles de base, comme l’iPhone 18 ou l’iPhone 18e, pourraient rester sur 8 ou 12 Go selon les configurations retenues.

Cette augmentation de la mémoire vive permettrait d’anticiper l’intégration plus poussée d’Apple Intelligence sur tous les modèles de 2026. À l’heure actuelle, plusieurs fonctions IA ne sont disponibles que sur les appareils les plus récents comme les iPhone 15 Pro ou 16 Pro. En renforçant les capacités de traitement, Apple pourrait garantir une meilleure compatibilité à long terme, notamment pour les futures mises à jour logicielles. Reste à savoir si cette évolution se traduira par des gains concrets pour les utilisateurs au quotidien, ou si elle sera réservée à des usages très ciblés comme la création de contenu ou la productivité avancée.