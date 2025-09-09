Apple présente ses iPhone 17 Pro et 17 Pro Max, les smartphones les plus aboutis de son histoire

Apple a tenu sa traditionnelle keynote de septembre et en a profité pour présenter ses nouveaux iPhone 17. Quatre modèles ont été dévoilés, dont l’iPhone 17 Pro et 17 Pro Max, les terminaux les plus aboutis de son histoire.

Apple aussi fait sa rentrée ! Début septembre, c'est la traditionnelle keynote. La firme de Cupertino a levé le voile sur plusieurs produits : ses Airs Pods Pro 3, sa Watch 11, mais aussi et surtout ses iPhone 17.

Quatre téléphones ont été dévoilés, dont deux modèles Pro, qui représentent le penchant premium du catalogue : l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max. Deux appellations pour ce qui est en réalité un seul modèle décliné en deux tailles.

Les iPhone 17 Pro et Pro Max, les nouveaux bijoux d’Apple

La première chose qui frappe, évidemment, c’est le design. Apple délaisse le module photo dans un coin pour un module qui prend désormais toute la largeur du produit et qui adopte la forme d’une petite bosse. Un changement drastique dans le visuel qui va certainement faire jaser. Au moins, la rupture avec l'iPhone 16 est clairement affichée.

iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Écran 6,3 " LTPO OLED Super Retina

2622 x 1206 pixels

120 Hz

Ceramic Shield 6,9 " LTPO OLED Super Retina

2868 x 1320 pixels

120 Hz

Ceramic Shield SoC Apple A19 Pro Apple A19 Pro Mémoire interne 256/512 Go 1 To 256/512 Go 1 To 2 To RAM 12 Go 12 Go OS iOS 26 iOS 26 microSD Non Non Appareil photo Principal : 48 mégapixels (ƒ/1.8)

Ultra grand angle : 48 mégapixels (ƒ/2.2)

Periscope: 48 mégapixels (f/2,8)

Zoom optique X8 Principal : 48 mégapixels (ƒ/1.8)

Ultra grand angle : 48 mégapixels (ƒ/2.2)

Periscope: 48 mégapixels (f/2,8)

Zoom optique X8 Appareil photo selfie 24 mégapixels (f/1.9) 24 mégapixels (f/1.9) Sécurité Face ID Face ID Batterie 3988 mAh 4832 mAh Recharge rapide 25W Wireless MagSafe 25W Wireless MagSafe Port recharge USB Type-C 2.0 USB Type-C 2.0

Mais le point sur lequel Apple veut miser, c’est la solidité, puisque l’iPhone 17 Pro dispose d’une nouvelle protection d’écran Ceramic Shield, capable de résister aux chocs et aux micro-rayures. Il peut aussi compter sur un châssis en aluminium (pas de titane, ce qui est dommage) bien costaud ; le verre trempé à l’arrière disparaît. Pour la technique, nous trouvons un nouveau processeur Apple A19 Pro qui promet de grandes performances, sans forcément renier sur le confort puisqu’un système de refroidissement plus efficace a été mis en place, indique la marque. Apple a donné le chiffre de 40% de performances en plus par rapport au précédent modèle, il faudra le vérifier lors de notre test. La batterie a toujours été au centre des préoccupations sur les iPhone et cette fois, Apple promet 39 heures d’autonomie en lecture vidéo.

La photo n’a pas été oubliée, avec un module qui comprend trois capteurs de 48 mégapixels, avec l’algorithme Apple derrière qui fait souvent des merveilles. La nouveauté de cette année ? La présence d’un zoom optique X8 sur le telephoto, alors que la concurrence directe se « contente » du X5. De quoi prendre de beaux clichés de loin. Bien évidemment, les nouveautés des autres iPhone, comme Camera Control qui permet de cadrer automatiquement les selfies, sont de la partie. Apple Intelligence est lui aussi présent, cela va de soi.

L’iPhone 17 Pro sera vendu à partir de 1329 euros, tandis que l’iPhone 17 Pro Max sera lui affiché à partir de 1479 euros. Les précommandes débuteront vendredi, pour une commercialisation le 19 septembre.