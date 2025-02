La prochaine mise à jour d’iOS était censée introduire des améliorations majeures pour Siri et Apple Intelligence. Mais des problèmes de développement pourraient retarder certaines fonctionnalités. iOS 18.4, prévu pour avril, risque d’être bien moins ambitieux que prévu.

Apple vient tout juste de lancer iOS 18.3, une mise à jour qui, malgré son poids important, n’a apporté que peu de nouveautés visibles pour les utilisateurs. Parmi les principaux ajouts, on retrouve des améliorations de l’Intelligence Visuelle pour les iPhone 16, une correction des résumés de notifications générés par Apple Intelligence et quelques ajustements mineurs dans certaines applications. Cependant, de nombreuses fonctionnalités attendues, notamment pour l’IA et la gestion de la maison connectée, ont été repoussées à une mise à jour ultérieure. Beaucoup espéraient qu’iOS 18.4 corrige cette impression de mise à jour incomplète, mais il se pourrait que ce ne soit pas le cas.

Apple avait prévu d’introduire une version améliorée de son assistant vocal avec iOS 18.4, prévu pour avril 2025. Cette mise à jour devait permettre à Siri d’accéder aux données personnelles des utilisateurs pour mieux répondre aux requêtes, de contrôler les applications avec plus de précision et d’utiliser le contexte affiché à l’écran pour offrir des réponses plus pertinentes. Mais selon de récentes informations, ces fonctionnalités ne sont pas encore prêtes et pourraient être repoussées à iOS 18.5, attendu au plus tôt en mai.

Siri et Apple Intelligence ne seraient pas prêts pour iOS 18.4

Apple rencontre actuellement des difficultés dans le développement de la nouvelle version de Siri. Les ingénieurs de la marque ont constaté que certaines fonctionnalités ne fonctionnent pas encore de manière fiable. Par exemple, l’assistant devrait être capable de retrouver un fichier ou une chanson mentionnée dans une conversation, ou encore d’extraire des informations importantes comme un numéro de permis de conduire depuis les photos. Mais ces options, mises en avant par Apple lors de la WWDC 2024, ne sont pas encore totalement opérationnelles. Si ces problèmes ne sont pas résolus rapidement, la société pourrait soit repousser leur lancement, soit les intégrer à iOS 18.4 tout en les désactivant par défaut, avec une activation prévue dans une mise à jour ultérieure.

Ce retard pourrait avoir un impact plus large sur la stratégie d’Apple en matière d’intelligence artificielle. En plus de Siri, d’autres fonctionnalités d’Apple Intelligence, comme le tri intelligent des mails et la gestion avancée des notifications, sont attendues sur iPad et Mac avec iPadOS 18.4 et macOS 15.4.

Le développement chaotique de Siri pourrait donc retarder l’ensemble du calendrier des mises à jour. Pendant ce temps, la concurrence continue d’avancer : Google, OpenAI et Meta proposent déjà des modèles d’IA plus avancés. Apple, qui cherche à combler son retard, risque donc de frustrer ses utilisateurs avec une mise à jour iOS 18.4 moins riche que prévu.

Source : bloomberg