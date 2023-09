L’iPhone 15 fait régime, Windows 11 passe à la 3D, c’est le récap’ des actualités

L'iPhone 15 perd quelques grammes, Le Bureau de Windows 11 va s'afficher en 3D, une utilisatrice parvient à faire retirer son compteur Linky en toute légalité, c'est le récapitulatif.

Ce début de semaine démarre en fanfare. Si tous les yeux sont désormais rivés sur la keynote d'Apple qui devrait annoncer l'iPhone 15 et d'autres produits comme la Watch Series 9, d'autres événements dans le petit monde de la tech ont eu lieu. Samsung travaillerait sur un casque AR avec diffusion d'odeurs, TikTok qui veut à tout prix de se faire bannir d'Europe, ou encore Microsoft qui lâche le support de son Surface Duo après seulement 3 ans d'existence… Et ce n'est qu'un aperçu des nombreuses actualités qui vous attendent si vous avez manqué tout ce qui s'est passé hier. Allez, on vous propose un petit résumé des 3 actualités les plus marquantes du 11 septembre 2023.

Cette affaire de compteur Linky pourrait bien faire jurisprudence

C'est une grande première au royaume de Linky : le tribunal de Valence vient d'ordonner à Enedis de retirer le compteur chez une octogénaire, qui souffre d'hypersensibilité. Si elle n'est pas la première à se plaindre des effets de l'appareil, c'est la première fois que plusieurs médecins se sont accordés sur l'origine de ses maux et surtout, qu'un tribunal donne raison à la plaignante. Une décision qui pourrait bien faire date chez les anti-Linky.

L'iPhone 15 gagne en légèreté

À quelques heures du grand déballage, les informations concernant l'iPhone 15 continuent de fuiter. Ainsi, on connaît désormais les dimensions exactes des 3 modèles (iPhone 15, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max), mais également leur poids. Et malgré une épaisseur revue à la hausse, notamment pour les versions Pro et Pro Max, les 3 modèles vont perdre quelques grammes sur la balance.

Le Bureau de Windows 11 se refait une beauté en 3D

Et si le sacro-saint Bureau de Windows 11 allait bientôt radicalement changer à l'aide de l'intelligence artificielle ? C'est ce que laisse envisager cette découverte réalisée par le site Windows Latest. Le Bureau de Windows passerait ainsi en 3D. Cela fait plus d'une quinzaine d'années qu'une telle possibilité a déjà été offerte à l'OS, mais il fallait recourir à des programmes tiers… Lesquels n'ont jamais trouvé leur public, à cause des sérieux ralentissements qu'ils entraînaient. Boostée à l'IA et intégrée nativement, la méthode de Microsoft ne devrait pas connaître ces petits tracas.

