11 000 ans de prison pour arnaque à la crypto-monnaie, la Turquie rend un verdict hallucinant

Fondateur d'une plate-forme de crypto-monnaie, Faruk Fatih Özer a été condamné à 11 000 ans de prison en Turquie pour plusieurs chefs d'inculpation. Une peine record, forcément.

La fin d'une affaire judiciaire de plusieurs années. En 2017, la plate-forme d'échanges de crypto-monnaies Koineks voit le jour en Turquie. Fort de son succès, elle devient Thodex en mars 2020, et attire des clients à grand renfort de publicités et de promesses alléchantes. Entre le 15 mars et le 15 avril 2021, une grande campagne est lancée, avec en cadeau 150 Dogecoin, une crypto-monnaie soutenue par Elon Musk, pour chaque nouvel adhérent à Thodex.

Alors que les clients s'attendent à une montée en valeur très forte du Dogecoin, le site de Thodex cesse toutes ses activités le 21 avril 2021. Un message explique qu'il reprendra 5 jours plus tard, le temps de régler une affaire avec des investisseurs extérieurs. Pendant ce temps, Faruk Fatih Özer, fondateur de la plate-forme, retire les actifs de près de 400 000 utilisateurs, soit environ 2 milliards de dollars, et fuit la Turquie. Tout cela n'était qu'une arnaque.

Le fondateur de la plate-forme de crypto-monnaies Thodex écope de 11 000 ans de prison

L'arrestation de l'escroc est annoncée en août 2022. Il a été retrouvé en Albanie. Extradé en Turquie en avril dernier, il est inculpé en même temps que 20 autres personnes. La peine de prison de Faruk Fatih Özer est surréaliste : 11 196 ans, 10 mois et 15 jours. L'avis rendu par le tribunal précise que pour lui, Thodex a été montée dès le début comme une organisation criminelle dans l'intention de soutirer frauduleusement de l'argent.

La 9e Haute cour pénale d'Istanbul a condamné l’homme pour “création, gestion et appartenance à une organisation”, “fraude qualifiée” et “blanchiment des valeurs immobilières”. Parmi les 21 accusés, 16 ont été acquittés. La Turquie n'est pas étrangère à ce genre de peine. Adnan Oktar par exemple, gourou reconnu coupable de plusieurs crimes, passera 8600 ans enfermé. On est quand même très loin du record détenu par le facteur espagnol Gabriel March Granados, qui pour ne pas avoir distribué le courrier pendant plusieurs années a écopé de 384 912 ans de prison. Rassurez-vous, il n'en a fait “que” 14 au final.

Source : Le Figaro