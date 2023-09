Windows 11 : le Bureau va changer de visage, Microsoft veut aussi lui injecter une dose d’IA

Selon Windows Latest, Microsoft pourrait offrir un gros lifting au bureau de Windows 11 en lui injectant une bonne dose d’IA.

Après avoir investi 10 milliards de dollars dans OpenAI, la startup qui a créé ChatGPT, Microsoft convertit l’ensemble de ses services et applications à l’intelligence artificielle. De l'assistant IA révolutionnaire Copilot, à Paint, avec l’outil de suppression de l’arrière-plan, tous les programmes de la firme de Redmond adoptent cette nouvelle technologie. Le site Windows Latest nous apprend qu’un élément familier de l’interface pourrait connaître changement radical.

À en croire notre source, Microsoft aurait décidé de rendre le bureau de Windows 11, l’écran par lequel on passe pour accéder à tous les programmes du système d’exploitation, bien plus dynamique. La compagnie étudie la possibilité d’ajouter une troisième dimension au Bureau de Windows 11, ce qui se traduirait par un effet de parallaxe, qui marquera un contraste entre le premier plan et l’arrière-plan. Cela permettra de mettre le fond d’écran en valeur, ou à l’inverse, de le rendre moins visuellement encombrant, en le floutant par exemple. Ainsi, l’effet sera plus ou moins marqué selon la vitesse du mouvement de votre souris.

Windows 11 va enfin accepter les fonds d’écran dynamiques en 3D

Les possibilités de personnalisation ne s’arrêteront pas là. La fonctionnalité Windows à la une, qui permet d’afficher différentes images d’arrière-plan et propose occasionnellement des suggestions sur cet écran, devrait être transposée sur le Bureau. Elle permettra donc aux utilisateurs de jouir d’un fond d’écran qui se renouvelle à fréquence régulière. Bien que ce changement ne soit, a priori, que d’ordre esthétique, le bruit court selon lequel d’autres fonctionnalités à base d’IA devraient débarquer dans Windows 11. Ainsi, le Microsoft Store accueille désormais une section appelée AI Hub dédiée aux applications mettant à profit l’Intelligence Artificielle.

Pour vous aider à faire le tri dans ces programmes toujours plus nombreux, la firme de Redmond utilise le procédé adopté par Amazon pour les commentaires des utilisateurs. C’est en effet une IA qui est chargée de synthétiser les avis des internautes. Il se murmure également que la compagnie va continuer de chouchouter Paint, et lui ajouter d’autres outils tirant parti de l’Intelligence artificielle. À en croire la rumeur, Paint pourrait prochainement se transformer en outil de génération d’images, à l’instar de Photoshop.