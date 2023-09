Cette IA vous fait parler dans une autre langue en vidéo, le résultat est hallucinant

Le service de génération de vidéos HeyGen lance un système qui traduit ce que vous dites dans une autre langue. Il remplace votre bouche pour une synchronisation labiale parfaite. Le résultat est bluffant.



Malgré des systèmes de traduction de plus en plus perfectionnés et intuitifs, regarder une vidéo dans une autre langue que l'originale passe toujours par le sous-titrage ou le doublage. Et si cette époque était bientôt révolue ? Vous l'avez sûrement deviné : on parle ici d'intelligence artificielle, encore elle. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de traduction écrite, comme ce site Web qui a remplacé tous ses rédacteurs par une IA, mais bien d'audio.

Le site HeyGen, qui propose de générer facilement des vidéos en utilisant des présentateurs créés par IA, possède une fonctionnalité expérimentale bluffante. Enregistrez une vidéo et elle se charge de vous doubler dans une autre langue que la vôtre. Là où elle fait fort, c'est qu'elle superpose une autre bouche sur l'image pour donner l'impression que vous parlez vraiment la langue choisie. On pourrait avoir peur d'un résultat peu naturel, mais il n'en est rien : la synchronisation labiale et le rendu final sont bluffants.

Pour l'instant, HeyGen propose de traduire dans les langues suivantes :

Vous pouvez tester vous-même la fonctionnalité. Il faut pour cela vous filmer en train de parler au moins 30 secondes, pour un maximum de 5 minutes. Le fichier vidéo doit être au format mp4, quicktime, ou webm et ne pas dépasser 500 Mo. Pour vous donner un aperçu de ce que cela donne, jetez un œil à la vidéo ci-dessous, qui teste la traduction de l'anglais vers le français et l'allemand. Quand on voit le résultat, on ne peut qu'imaginer une future levée de boucliers des comédiens de doublage, après les acteurs remplacés par l'IA. Le concept est d'ailleurs dans la même veine que celui de YouTube avec ses pistes audio en langues étrangères générées par l'intelligence artificielle. Il pourrait bien s'effacer au profit de celui de HeyGen si ce dernier s'améliore suffisamment.

Testing out @HeyGen_Official translation on French and German. I don’t speak either language so let me know if it sounds natural if you do.

I hope if you pay you can turn off the color correction.

It didn’t work on my phone so I had to upload on my pc.https://t.co/FMJp9sJEBI pic.twitter.com/iF5eONAQ3c

— Jon Finger (@mrjonfinger) September 11, 2023