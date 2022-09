L’iPhone 14 pourrait finalement coûter moins cher que prévu

Alors qu’on s’attendait à voir Apple augmenter ses prix sur quelques-uns de ses nouveaux iPhone 14, il semblerait finalement que le géant américain prévoit de baisser les tarifs sur les modèles non-Pro.

Cela fait maintenant plusieurs mois que tous les rapports indiquent qu’Apple compte augmenter les tarifs des versions Pro et Pro Max de sa prochaine génération d’iPhone 14, qui sera dévoilée le 7 septembre prochain aux côtés des Apple Watch Series 8. Cela a d’ailleurs récemment été corroboré par l’analyste Ming-chi Kuo, qui prédit qu’Apple utilisera un nouveau capteur ultra grand-angle bien plus gros, mais surtout bien plus cher.

Néanmoins, alors qu’on s’attendait à une augmentation de 100 dollars sur les modèles Pro et Pro Max, la hausse pourrait finalement être plus modérée. Un nouveau rapport de TrendForce annonce qu’Apple envisage plutôt d’augmenter les tarifs de seulement 50 dollars, faisant ainsi passer le prix de l’iPhone 14 Pro à 1049 dollars, et l’iPhone 14 Pro Max à 1149 dollars.

Les iPhone 14 et 14 Pro Max pourraient voir leur tarif baisser

TrendForce prédit également qu’Apple pourrait baisser les tarifs de ses iPhone 14 et iPhone 14 Max par rapport à ce qu’annonçaient les rapports précédents. Ceux-ci indiquaient qu’Apple allait conserver le même tarif de départ que l’iPhone 13 pour l’iPhone 14, c’est-à-dire 799 dollars. L’iPhone 14 Max aurait ainsi été placé à 899 dollars, mais les smartphones seraient finalement moins chers que prévu.

Selon TrendForce, le manque de nouveautés significatives dans ses iPhone 14 et 14 Max pousserait Apple à proposer ses smartphones à 50 dollars de moins que l’année précédente. L’iPhone 14 serait ainsi commercialisé à partir de 749 dollars, et l’iPhone 14 Max à 849 dollars. Tout indique que les iPhone 14 et 14 Max seront une grosse déception cette année. Ceux-ci utiliseront la même puce que la génération précédente, et la seule réelle nouveauté serait la nouvelle caméra frontale, dotée d’un autofocus.

Pour combler ce manque d’innovations, Apple pourrait donc faire le choix de baisser les tarifs sur ces modèles. Malgré leur prix en hausse, les modèles Pro et Pro Max pourraient bien devenir les plus populaires pour Apple cette année. TrendForce s’attend également à ce qu’Apple propose au minimum 256 Go de stockage sur les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, mais tous les rapports ne vont pas dans ce sens.