L’iPhone 14 Pro Max pourrait devenir le modèle le plus populaire chez Apple en 2022

Apple pourrait produire plus d’iPhone 14 Pro Max par rapport aux trois autres versions qui arriveront au début du mois prochain, selon les dernières estimations des livraisons d’écrans.

Dans un tweet réservé à ses super followers, l’analyste réputé Ross Young a déclaré qu’Apple mise beaucoup cette année sur son iPhone 14 Pro Max, le modèle le plus cher. D’après ses informations, 28 % des panneaux produits entre juin et septembre 2022 sont destinés à ce modèle. L'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro sont juste derrière avec 26 % chacun, tandis que l'iPhone 14 Max est dernier avec 19 %.

Apple ne semble donc pour l’instant pas beaucoup porter d’attention à son nouvel iPhone 14 Max, qui a subi quelques retards au niveau de sa production. Néanmoins, Ross Young se veut rassurant à son sujet, et annonce déjà que les expéditions de panneaux d’affichage pour ce modèle « rattraperont beaucoup de terrain en septembre ». Cela suggère que tout problème d'approvisionnement initial au lancement devrait se résorber rapidement.

Apple s’attend à des ventes record de ses modèles Pro

D’après les chiffres qui émanent des lignes de production, Apple s’attend donc à ce que son iPhone 144 Pro Max soit le plus populaire cette année, alors qu’il s’agit pourtant du modèle le plus cher. D’ailleurs, on sait que le géant américain prévoirait d’augmenter les prix de ses iPhone 14 Pro et Pro Max par rapport aux modèles actuels, et la version 1 To de la version la plus grande pourrait fortement s’approcher des 2000 euros.

Malgré leur prix beaucoup plus élevé, il n’est pas étonnant de voir Apple compter sur ses modèles Pro et Pro Max cette année. En effet, on sait que les iPhone 14 et 14 Max ne vont bénéficier que de peu d’améliorations par rapport aux modèles actuels. Ceux-ci n’auront par exemple pas droit à la nouvelle puce A16 plus rapide, car elle serait réservée aux versions les plus chères.

Apple n’utilisera pas non plus le nouveau capteur de 48 MP des modèles Pro sur les versions classiques ni le nouveau design qui va remplacer la célèbre encoche. La seule nouveauté importante des iPhone 14 et 14 Max serait l’utilisation d’un nouveau capteur frontal pour de meilleurs selfies, mais nous ne sommes pas sûrs que ce changement convainque les propriétaires de modèles récents de changer de smartphone. Si vous souhaitez un changement important par rapport aux iPhone précédents, il faudra donc bien vous diriger vers une des deux versions Pro.