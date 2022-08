iPhone 14 : le prix des versions Pro et Pro Max augmentera d’au moins 100€ cette année

Après qu’Apple ait conservé les mêmes tarifs pour ses iPhone depuis maintenant plusieurs années, il semblerait que le géant américain soit enfin décidé à augmenter les prix de ses modèles les plus onéreux.

Cela fait maintenant plusieurs fois que des rapports indiquent qu’Apple prévoit d’augmenter les tarifs de sa prochaine génération d’iPhone 14. Alors qu’on pensait à l’origine que ces hausses seraient généralisées sur toute la série, il semblerait finalement que seuls les modèles Pro et Pro Max aient à les subir.

En effet, comme le rapportait Ming-Chi Kuo la semaine dernière, une combinaison de hausses de prix de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max ainsi qu'une « proportion plus élevée de livraisons » suffiront à porter le prix de vente moyen de la série 14 à un niveau jamais vu de 1 000 à 1 050 dollars, soit environ 15 % de plus que la série précédente. Les iPhone 14 Pro et Pro Max seraient ainsi environ 100 dollars plus chers que leurs prédécesseurs, et un nouvel analyste est venu corroborer ces affirmations.

Les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max vont voir leurs tarifs augmenter

Un autre analyste, Dan Ives, pense également qu’Apple compte bien augmenter les tarifs de ses versions Pro et Pro Max cette année. « Alors que l'iPhone de base restera au même prix, nous pensons qu'une augmentation de 100 dollars du prix de l'iPhone 14 Pro/Pro Max est probable, étant donné les augmentations de prix des composants ainsi que les fonctionnalités supplémentaires de cette nouvelle version », a déclaré Ives, dans une note de recherche obtenue par nos confrères de MacRumors.

En France, on sait que la situation géopolitique pourrait forcer Apple à revoir ses tarifs, notamment à cause de la montée du dollar face à l’euro. Si l’on se base sur une augmentation de 100 dollars sur les deux modèles les plus chers, le modèle Pro pourrait alors débuter à plus de 1259 euros en France, contre 1159 euros actuellement, et le modèle Pro Max pourrait presque atteindre les 1400 euros. Une telle hausse pourrait d’ailleurs porter le prix de la version avec 1 To de stockage à environ 2000 euros.