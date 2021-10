L’iPhone 13 Pro Max explose le Galaxy S21 Ultra dans ce speed test

Le nouvel iPhone 13 Pro Max est le nouveau smartphone le plus puissant du marché en termes de performances brutes, mais est-ce que cela sera suffisant pour distancer le Galaxy S21 Ultra dans un speed test ?

iPhone a récemment présenté sa nouvelle série d’iPhone 13, avec un nouveau processeur A15 surpuissant bien plus performant que leurs équivalents chez Android. Cependant, les benchmarks ne sont pas toujours représentatifs des capacités réelles des smartphones, c’est pourquoi les tests de rapidité ont l’avantage de mieux comparer des smartphones et reflètent mieux les performances à attendre en usage quotidien.

Le youtubeur PhoneBuff, qui avait récemment démontré dans un drop test que l’iPhone 13 Pro Max était plus fragile que le Galaxy S21 Ultra, est de retour avec une nouvelle vidéo qui permet aux deux smartphones de s’affronter sur le plan des performances.

Qui est le plus rapide entre l’iPhone 13 Pro Max et le Galaxy S21 Ultra ?

Le test de PhoneBuff est divisé en deux parties. Tout d’abord, les deux smartphones doivent ouvrir une série d’applications le plus rapidement possible avant de recommencer pour voir quel smartphone a la meilleure gestion de la mémoire vive.

Alors que les deux appareils arrivent à ouvrir au même rythme les premières applications, avec le Galaxy S21 Ultra prenant une légère avance, tout se complique pour lui au moment d’exporter une vidéo. La puce A15 de l’iPhone 13 Pro Max dévoile toute sa puissance en exportant la vidéo bien plus rapidement que le Snapdragon 888 du smartphone de Samsung, ce qui lui permet de finir le premier round en 1 minute et 51 secondes, contre 1 minute et 58 secondes pour le Galaxy S21 Ultra.

En ce qui concerne la gestion de la mémoire vive, l’iPhone se débrouille très bien avec seulement 6 Go de RAM contre 12 Go de RAM pour le Galaxy S21 Ultra, puisqu’il n’a à ouvrir une seconde fois aucune application. Cela lui permet de terminer le second round en 47 secondes, contre 49 secondes pour le smartphone de Samsung.

Ce speed test nous montre alors que l’iPhone 13 Pro Max est bien plus rapide que le meilleur smartphone du géant coréen, notamment grâce à l’excellente optimisation d’iOS et la puissance de la puce Apple A15. Cependant, on est très loin des 50 % de performances supplémentaires par rapport à la concurrence comme l’annonçait Apple.

Samsung pourrait bientôt donner du fil à retordre à Apple avec son prochain Galaxy S22 Ultra qui arrive en janvier prochain. En effet, celui-ci sera équipé d’une puce Exynos surpuissante conçue en partenariat avec AMD. Ce dernier s’annonce beaucoup plus puissant que l’Exynos 2100 actuel, puisqu’il utilisera la nouvelle génération de CPU ARM v9 qui promet d’être 30% plus rapide.