L’iPhone 13 Pro Max est plus fragile que le Galaxy S21 Ultra, ce drop test le prouve

L'iPhone 13 Pro Max n'est pas aussi résistant aux chutes que l'iPhone 12 Pro Max. Comme le montre le drop test réalisé par une chaîne YouTube, le smartphone d'Apple est aussi moins solide que son concurrent, le Galaxy S21 Ultra.

L'iPhone 13 Pro Max ressemble à s'y méprendre à son prédécesseur, l'iPhone 12 Pro Max. Le dernier fleuron d'Apple apporte cependant une poignée de nouveautés, comme de plus gros capteurs photo et une batterie plus imposante. Ces ajouts se traduisent par une légère prise de poids.

D'après les informations fournies par Apple, l'iPhone 13 Pro Max pèse 238 grammes, contre 228 grammes pour l'iPhone 12 Pro Max. Le smartphone de cette année est aussi plus épais que son prédécesseur. C'est surtout le cas du bloc photo sur la face arrière. L'appareil photo n'a jamais été aussi proéminent. D'après le drop test réalisé par la chaîne YouTube PhoneBuff, cette prise de poids rend l'iPhone 13 Pro Max plus fragile que son prédécesseur.

L'iPhone 13 Pro Max résiste moins bien aux chutes

PhoneBuff a d'ailleurs testé la résistance de l'iPhone face au Galaxy S21 Ultra, l'un des derniers smartphones haut de gamme de Samsung. Lors du premier drop, les deux appareils ont percuté une surface en pierre sur leur dos en verre. Comme prévu, le dos en verre des deux fleurons s'est complément craquelé. Plusieurs morceaux de verre ont été éjectés. Notez que le bloc photo recouvert de crystal de saphir s'est morcelé, contrairement au bloc du S21 Ultra qui est resté intact !

Lors du second test, les smartphones ont touché le sol par le biais du coin inférieur droit. Aucun dégât majeur n'est à déplorer sur les deux téléphones. On remarquera que le coin en acier inoxydable de l'iPhone 13 Pro Max a mieux encaissé le choc que le coin du S21 Ultra, qui est légèrement plus abîmé.

Enfin, les deux appareils tombent au sol directement sur l'écran, la partie la plus fragile d'un smartphone. Aucun terminal n'en sort indemne. L'écran de l'iPhone et du Samsung Galaxy sont craquelés à plusieurs endroits. Les deux fleurons sont ex-aequo sur ce point.Comme le rappelle PhoneBuff, l'écran de l'iPhone 12 Pro Max avait pourtant survécu au drop test l'an dernier.

Pour départager l'iPhone 13 Pro Max et le Galaxy S21 Ultra, PhoneBuff organise un quatrième drop test sur une plaque d'acier. Après plusieurs chutes, l'iPhone commence à rencontrer de gros dysfonctionnements, contrairement au S21 Ultra. Au terme de quelques drop supplémentaires, le smartphone d'Apple a perdu plusieurs morceaux de verre sur face arrière et l'écran bugue complètement. Il est dans un état bien pire que son rival.