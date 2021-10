Apple Watch Series 7 : la montre connectée sera disponible mi-octobre

L'Apple Watch Series 7 a été annoncée lors de l'événement spécial d'Apple en septembre, en même temps que la gamme d'iPhone 13 et les nouveaux modèles d'iPad, mais on attend toujours avec impatience son arrivée.

Contrairement aux iPhone 13 et aux nouveaux iPad qui ont été disponibles juste après la conférence le mois dernier, les Apple Watch Series 7 se font toujours attendre. En effet, l’Apple Watch Series 7 a été retardée en raison de problèmes de fabrication dus à la complexité du nouveau design, qui ont finalement poussé Apple à adopter un design plus classique et à repousser la production de masse.

Sur le site officiel d’Apple, on peut lire que la montre sera « Disponible cet automne, sans plus de précision », mais un nouveau rapport du leaker Jon Prosser indique que l’Apple Watch Series 7 sera enfin disponible à partir de mi-octobre.

Les précommandes de l’Apple Watch Series 7 débutent la semaine prochaine

En plus de confirmer la fenêtre de lancement des nouvelles Apple Watch Series 7, Prosser a également cité plusieurs sources anonymes familières avec le calendrier de sortie de la montre et a assuré que les précommandes pourraient commencer dès la semaine prochaine.

L'Apple Watch Series 7 présente un châssis au design affiné qui accueille un écran Retina plus grand, avec près de 20 % de surface d'écran supplémentaire par rapport à l'Apple Watch Series 6. Apple mise également beaucoup sur des améliorations en matière de robustesse, de résistance à la poussière ainsi que sur un système de gestion de l'énergie amélioré qui permet une recharge 33% plus rapide grâce à un nouveau câble USB-C Magnetic Fast Charger. Aucune amélioration n’est attendue côté performances, puisqu’Apple a recyclé le SoC de la génération précédente.

Pour rappel, la montre sera commercialisée à partir de 399 dollars comme l’Apple Watch Series 6 l’année dernière. On devrait donc retrouver la montre à partir de 429 euros en France. 5 coloris seront disponibles : Green, Blue, Product Red, Starlight et Midnight. On aura également droit à des versions en acier inoxydable et en titane plus onéreuses, qui seront respectivement proposées en Argent, Graphite et Or pour les premières, et Natural ou Space Black pour les versions en titane.

