Dites adieu à ces jeux cultes de Sega, ils vont être supprimés de toutes les plateformes

Sega annonce la suppression de nombreux jeux sur Steam, PlayStation, Switch et Xbox. Voici la liste des titres concernés plateforme par plateforme. Certaines s'en sortent clairement mieux que d'autres.

Que vous soyez partisan ou non des jeux vidéo dématérialisés, il y une chose que vous ne pouvez pas leur enlever : ce format permet de découvrir ou redécouvrir tous les classiques qui ont fait l'histoire du médium. Lancer une partie de Banjo-Kazooie sur Switch, de Megaman sur son PC via Steam, ou encore de Golden Axe sur Xbox, c'est tout à fait possible aujourd'hui. Du moins tant que les titres restent présents au catalogue.

Techniquement, ils peuvent disparaître du jour au lendemain et les joueurs n'ont pas leur mot à dire. Ubisoft l'a fait en avril dernier en supprimant The Crew des bibliothèques de tous ceux qui l'avaient acheté, ce qui n'a pas manqué de relancer le débat sur la propriété des jeux numériques. Aujourd'hui, c'est au tour de Sega d'annoncer à la surprise générale la disparition d'un grand nombre d'entre eux, toutes plateformes confondues.

Ces jeux Sega seront bientôt impossibles à acheter sur Steam, Xbox, Switch et PlayStation, voici la liste

À l'heure où nous écrivons ces lignes, l'éditeur n'a pas donné d'explication pour justifier ce retrait massif. Nintendo et Sony s'en sortent bien puisque sur Switch et PlayStation, seul SEGA Genesis Classics sera supprimé. Il regroupe une cinquantaine de jeux sortis sur la console Megadrive. Steam et la Xbox sont touchés bien plus durement en revanche. Voyons cela en détail.

Les jeux Sega supprimés sur Steam

Alex Kidd in the Enchanted Castle

Alien Soldier

Alien Storm

Altered Beast

Beyond Oasis

Bio-Hazard Battle

Bonanza Bros

Columns

Columns III

Comix Zone

Crack Down

Crazy Taxi

Decap Attack

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

Dreamcast Collection Bundle

Dynamite Headdy

Ecco Jr.

Ecco the Dolphin

Ecco : The Tides of Time

ESWAT : City Under Siege

Eternal Champions

Fatal Labyrinth

Flicky

Galaxy Force II

Gain Ground

Golden Axe

Golden Axe II

Golden Axe III

Gunstar Heroes

Jet Set Radio

Kid Chameleon

Landstalker : The Treasures of King Nole

Light Crusader

Mega Drive and Genesis Classic Bundle

NiGHTS into Dreams

Phantasy Star II

Phantasy Star III : Generations of Doom

Phantasy Star IV : The End of the Millennium

Ristar

SEGA Bass Fishing

Shadow Dancer

Shining Force

Shining Force II

Shining in the Darkness

Shinobi III: Return of the Ninja Master

Sonic 3D Blast

Sonic Spinball

Space Channel 5: Part 2

Space Harrier II

Streets of Rage

Streets of Rage 2

Streets of Rage 3

Super Thunder Blade

Sword of Vermilion

The Revenge of Shinobi

ToeJam & Earl

ToeJam & Earl in Panic on Funkoton

VectorMan

VectorMan 2

Virtua Fighter 2

Wonder Boy in Monster World

Wonder Boy III: Monster Lair

Les jeux Sega supprimés sur Xbox

Altered Beast

Crazy Taxi

Golden Axe

Monster World

NiGHTS into Dreams

SEGA Bass Fishing

SEGA Genesis Classics

Shinobi

Sonic the Fighters

Streets of Rage

SVC : ToeJam & Earl

Virtua Fighter 2

Tous ces jeux Sega disparaîtront le samedi 7 décembre 2024 à 8h59 (heure de Paris). À partir de là, vous ne pourrez plus les acheter. Pas de panique si vous les possédez déjà, ils resteront jouables. Sur Switch, les abonnés au Nintendo Online + Pack additionnel trouveront certains des titres supprimés dans l'émulateur intégré, mais pas tous.

Celles et ceux qui hésitaient à se procurer ces classiques n'ont donc plus qu'un mois avant de ne plus pouvoir les ajouter à leur bibliothèque. Il y en a beaucoup qui valent le détour, comme Crazy Taxi ou Jet Set Radio, que Sega veut relancer d'ailleurs, mais aussi les RPG Phantasy Star ou Shining Force. Quel que soit votre choix, ne tardez pas trop à vous décider.