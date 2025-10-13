LineageOS 23 fait passer plus de 100 smartphones à Android 16, voici les nouveautés

La célèbre ROM custom LineageOS passe à la version 23, basée sur Android 16. Plus d'une centaine de mobiles sont compatibles avec cette version qui apporte son lot de nouveautés.

À une époque pas si lointaine, les versions modifiées d'Android, appelées ROM custom, étaient légion. Que ce soit pour personnaliser l'interface, accéder à des fonctionnalités inédites, ou profiter des dernières nouveautés officielles sur des smartphones non compatibles, toutes les raisons étaient bonnes pour en installer une. CyanogenMod, Paranoid Android, OmniROM… Autant de noms bien connus il y a quelques années qui pour la plupart ont disparu aujourd'hui.

Parmi les survivantes, LineageOS, née des cendres de CyanogenMod, est probablement la ROM Custom la plus connue. Elle est régulièrement mise à jour et vient justement de passer à la version 23. Bien que basée sur Android 16, elle ne propose pas le Material Design 3 Expressive. La faute à Google qui n'a pas encore publié le code source d'Android 16 QPR1. Qu'à cela ne tienne, les développeurs ont choisi de ne pas attendre plus longtemps et en profitent pour lancer intégrer changements importants.

La mise à jour LineageOS 23, basée sur Android 16, est disponible dès maintenant

On note l'arrivée de Catapult, un lanceur d'applications spécialement conçu pour les télévisions. Il prend la place d'Android ou Google TV, que LineageOS trouve trop chargés en publicités et autres recommandations impossibles à supprimer. Une fois le mobile connecté à votre TV, l'interface ci-dessous apparaîtra. C'est en effet minimaliste. Les équipes en charge de la ROM précisent qu'elles ajouteront plus de fonctionnalités à Catapult au fil du temps.

Autre évolution majeure, celle de l'application photo Aperture. Elle prend désormais en charge l'Ultra HDR et le format RAW. Relevons également l'évolution du lecteur audio Twelve, qui gagne un bouton pour lancer la lecture aléatoire de vos titres ainsi qu'un écran “Now playing” avec différentes informations sur la chanson en cours.

LineageOS 23 est compatible avec plus d'une centaine de smartphones Android. Vous pouvez retrouver la liste complète sur la page dédiée du site de LineageOS. Elle est mise à jour régulièrement à mesure que d'autres appareils sont ajoutés au tableau.