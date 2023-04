Ligier lance la Myli, sa 1re voiture électrique sans permis jusqu’à 192 km d’autonomie

Ligier, référence française sur le marché des voitures sans permis, a décidé de se lancer à son tour sur le segment des quadricycles légers. Pour concurrencer la Citroën AMI, la marque vient d'annoncer le lancement de la Myli dès mai 2023 partout en Europe.

Depuis le lancement tonitruant de la Citroën AMI en mai 2020, de nombreux constructeurs automobiles ont décidé de se lancer à leur tour sur le segment porteur des voitures électriques sans permis.

Aujourd'hui, les concurrentes de la voiturette de la marque aux chevrons sont légion. Renault a récemment présenté sa Mobilize Duo, on attend également la Kate K1 en 2023, sans oublier la Eli Zero de l'américain Eli Electric Vehicles. Dernièrement, nous avons également évoqué la Luvly O, une petite voiture électrique qui sera fabriquée en kit !

Et étrangement, on pourrait penser que Ligier, référence française de la voiture sans permis, se serait lancée rapidement dans la course. Finalement, il aura fallu attendre septembre 2022, avec la présentation de la Myli, sa toute première voiturette électrique sans permis.

Comme vient de l'annoncer la marque dans un communiqué de presse, la Mily fera son entrée sur le marché européen dès le mois de mai 2023. “Fabriquée dans nos usines en France, Mily traduit notre attachement à inventer et fabriquer des modèles innovants et séduisants en faveur d'une mobilité accessible à tous”, écrit François Ligier, président de Ligier Group.

Un look moderne, compact et personnalisable

Accessible à partir de 14 ans, la Mily sera proposée en quatre finitions. Pour séduire la jeune clientèle, Ligier a fait le pari d'un look compact et moderne, voir sportif sur la finition haut de gamme R.EBEL.

Les options de personnalisation sont d'ailleurs nombreuses, entre des jantes ALU 14″ et 15″, des inserts intérieurs aux couleurs de la carrosserie, des lignes de couleur sur le toit, et des designs spécifiques pour le pare-choc, la calandre et le capot pour chaque finition. On dénombre au total 8 coloris différents, allant du rouge au vert en passant par le bleu, le gris et le noir.

Dans l'habitacle, la Mily dispose d'une planche de bord épurée abritant une tablette tactile 10″, la plus grande du marché pour une voiture sans permis d'après Ligier (uniquement sur la finition E.PIC). On retrouvera également une caméra de recul.

Trois batteries jusqu'à 192 km d'autonomie

D'après Ligier, la Mily embarquera trois batteries différentes selon les finitions :

Une batterie de 4,14 kWh pour 63 km d'autonomie

Une batterie de 8,28 kWh pour 123 km d'autonomie

Une batterie de 12,42 kWh pour 192 km d'autonomie

La marque ajoute qu'un mode Conduite Eco est présent sur tous les modèles pour améliorer l'autonomie en renforçant le freinage régénératif. Concernant la recharge, la Mily pourra se brancher sur une prise secteur standard 230 V. Le 100% sera atteint en 2h30 (selon la taille de la batterie).

Concernant la motorisation, la Mily est propulsée par un bloc électrique de 5,6 kW, soit un peu moins de 8 ch, pour un couple de 10 Nm. La vitesse maximale sera de 45 km/h. Quant aux prix, il faudra compter entre 12 499 € et 17 099 € selon les finitions, ou en location entre 99 et 177 € par mois. Pour rappel, les commandes de la Mily débuteront en France dès la début mai 2023.