Les ventes de voitures électriques devraient augmenter de 35% en 2023

Selon le rapport Global Electric Vehicle Outlook de l'Agence internationale de l'énergie, les ventes de véhicules électriques devraient connaître une augmentation significative de 35 % à l'échelle mondiale en 2023.

2022 a été une très bonne année pour les voitures électriques, et c’est sans surprise que 2023 s’annonce encore meilleure. D’après les données du rapport Global Electric Vehicle Outlook de l’Agence internationale de l’énergie, plus de 14 millions de véhicules électriques seront vendus d'ici à la fin de 2023, dépassant le précédent record de 10 millions de ventes en 2022. Si cette prévision se vérifie, cela signifie que les véhicules électriques représenteront environ 20 % de l'ensemble des ventes de voitures neuves dans le monde.

Le rapport indique que les véhicules électriques sont « l'une des forces motrices de la nouvelle économie mondiale de l'énergie qui émerge rapidement » et qu'ils transforment l'industrie de la construction automobile dans le monde entier. Le directeur exécutif de l'AIE, Fatih Birol, note également que les bus et les camions électriques suivront bientôt les traces des voitures électriques.

Les voitures électriques connaissent une croissance folle en Chine

La croissance des véhicules électriques est principalement due à la Chine, qui représentait 60 % des ventes mondiales de VE en 2022 et qui abrite plus de la moitié de tous les véhicules à zéro émission en circulation aujourd'hui. L'Europe et les États-Unis occupent respectivement les deuxième et troisième places.

Le rapport prévoit que d'ici 2030, les véhicules électriques représenteront en moyenne 60 % des ventes totales de véhicules en Chine, en Europe et aux États-Unis. L'AIE attribue cette croissance aux programmes gouvernementaux, tels que les incitations fiscales et les infrastructures de recharge, ainsi qu'à la baisse des prix des petits modèles de VE, qui seront compétitifs par rapport aux voitures à moteur à combustion dans les prochaines années.

L'Asie du Sud-Est est également prometteuse en ce qui concerne la croissance des véhicules électriques. L'AIE estime qu'une combinaison de politiques efficaces et d'investissements du secteur privé permettra d'augmenter rapidement les parts de marché de l’électrique à l'avenir.

En outre, le rapport souligne les avantages environnementaux considérables des véhicules électriques. Si la tendance se poursuit, il faudra au moins 5 millions de barils de pétrole en moins par jour dans le monde d'ici à 2030.