Eli ZERO : la rivale électrique de la Citroën AMI arrive en Europe

Avec l’essor de l’électrique et de la mobilité urbaine, une nouvelle catégorie de véhicule est née, les quadricycles. Parmi ces mini-voitures électriques, on peut trouver des modèles tels que la Renault Twizy, ou la plus récente Citroën AMI. Aujourd'hui, la société américaine Eli Electric Vehicles les rejoint et a commencé la production de son modèle pour l'Europe.

Le véhicule léger électrique nommé Eli ZERO a été présenté pour la première fois au CES 2017. Depuis, la société a lancé un crowdfunding et prépare le lancement du véhicule en Europe. La distribution se fera par l'intermédiaire de concessionnaires.

Le véhicule léger électrique Eli ZERO a une longueur de 2 250 mm, une largeur de 1 380 mm et une hauteur de 1 588 mm. L'empattement est de 1 600 mm, et le coffre offre un volume de chargement de 160 litres. Il y a de la place pour deux personnes au total dans l’habitacle.

A lire également – Citroen AMI : le constructeur rappelle les citadines électriques pour les “moderniser”

L’Eli Zero est aussi rapide que la Citroën AMI, mais plus autonome

D’après le constructeur, la propulsion de l’Eli ZERO est assurée par un moteur électrique d'une puissance nominale de 4 kW, qui est censé permettre une vitesse de pointe de 45 km/h, soit autant que la Citroën AMI que nous avions pu tester.

Cependant, l’autonomie est bien supérieure sur l’Eli ZERO, puisqu’elle offre 80 km ou 110 km d’autonomie suivant la version choisie. Deux batteries différentes sont disponibles, une de 5,8 kWh et une batterie de 8 kWh. Selon Eli, elles pourraient être rechargées respectivement en 2.5 heures et 3.5 heures sur une prise électrique à votre domicile.

Elle embarque la plupart des technologies qu’on peut retrouver sur des voitures plus grosses, comme une caméra de recul, des radars de recul, l’assistance au freinage et à la direction et une tonalité d'avertissement pour les piétons. Il y a aussi la climatisation, des ports de charge USB, un porte-gobelet, un toit ouvrant, un écran de 7 pouces sur le tableau de bord et un allume-cigare.

Le véhicule sera décliné en trois versions : Eli ZERO Lite, Eli ZERO et Eli ZERO Plus. D’après les informations de nos confrères de Tech Crunch, le prix de départ serait de 11 999 dollars (environ 10 230 euros). C’est bien plus que les 7 000 euros demandés par la Citroën AMI.

Source : Eli.world