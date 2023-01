La Citroën Ami aura une nouvelle concurrente nommée Kate K1 en 2023

Le constructeur Kate, anciennement Nosmoke, annonce une nouvelle voiture électrique dont le nom de code s’appelle K1. Positionnée sur le même segment que l’Ami de Citroën, elle sera fabriquée en France et sera disponible en précommandes « dans quelques mois ». Elle sera accompagnée d’une nouvelle voiture de plage électrique qui se nommera Originale.

La Citroën Ami, testée ici, n’a clairement pas créé le segment des voitures sans permis. Il y a Aixam, l’une des marques emblématiques de ce marché (sinon LA marque emblématique). Une marque qui dispose même dans son catalogue de voiturettes sans permis 100 % électriques depuis 2010. Et pourtant, la voiturette électrique la plus connue aujourd’hui est certainement l’Ami. Une petite auto qui a largement fait parler d’elle à son lancement et qui continue d’être la référence pour ses concurrentes.

Des concurrentes très diverses parmi lesquelles vous retrouvez la Twizy et la Mobilize Duo de Renault. Les voitures d’Aixam bien évidemment. Ainsi que quelques opportunités étonnantes, comme la voiture tout-terrain électrique à l’allure rétro lancée en 2012 par la marque française Nosmoke. Ce modèle est une réinterprétation de l’iconique Mini Moke, la voiture de plage du constructeur britannique BMC immortalisée au cinéma dans les années 60 par James Bond ou Fantomas.

Nosmoke devient Kate et lance la K1 pour concurrencer l'Ami

Même si la voiturette s’est vendue à 1500 exemplaires, la marque Nosmoke est restée assez confidentielle ces 12 dernières années. Mais elle vient d’être rachetée et renommée Kate. Sous cette nouvelle identité, le constructeur compte bien « se faire un nom » sur le marché de la voiture électrique citadine. Et son plan s’articule autour de deux axes. Le premier est de lancer un modèle électrique plus conventionnel. Son nom de code : Kate K1. Vous pouvez le premier teaser officiel de cette voiture en suivant ce lien.

La K1 se déclinera logiquement en deux modèles. Un premier avec un moteur inférieur à 50 cm3, afin de répondre directement à Citroën. Et une seconde avec un moteur un peu plus costaud pour aller taquiner Aixam. Côté fiche technique, rien d’extravagant. En revanche, c’est au niveau du design que la voiture de Kate devrait se démarquer. Le constructeur annonce que les précommandes seront ouvertes dans quelques mois. Sous-entendu avant fin 2023.

Le deuxième axe de sa stratégie est basé sur la voiturette de plage électrique. Un nouveau modèle est en préparation. Et elle se nommera Kate Originale, un clin d’œil à Nosmoke qui a su relancer cette tendance. Le design restera le même. Les composants également. Kate en profite pour élargir la gamme avec 3 versions dont l’autonomie s’échelonne de 70 à 90 km/h et une autonomie comprise entre 110 et 240 km. Cette gamme devrait être complète avant la fin de l’année.