Fin février 2020, Citroën annonçait l’Ami, une voiture électrique sans permis pour le moins intrigante. Fin avril, le constructeur dévoilait tous les détails sur ce véhicule accessible dès l’âge de 14 ans. Prix, date de sortie, finitions, équipements, voici tout ce qu’il faut savoir sur la Citroën Ami.



On ne choisit pas sa famille, mais on choisit son Ami. Après la présentation d’un concept car au Salon automobile de Genève en 2019, Citroën annonçait fin février 2020 la commercialisation de l’Ami, sa voiturette électrique sans permis. Fin avril, le constructeur dévoile tous les détails sur ce véhicule cubique aux allures futuristes.

La Citroën Ami s’adresse à un public bien particulier. Les citadins, bien évidemment, mais aussi les jeunes. Puisqu’elle ne nécessite pas de permis de conduire, elle est accessible dès l’âge de 14 ans à condition d’avoir obtenu le BSR ou le permis AM.

Avec cette voiture électrique sans permis, Citroën introduit un produit aussi séduisant qu’étonnant. On fait le point sur cet Ami qui vous veut du bien.

Design et finitions

Citroën explique s’être inspiré de la 2CV pour concevoir l’Ami. Néanmoins, les lignes arrondies de la voiture mythique ont laissé place à un design cubique et symétrique. Destinée à un public citadin, l’Ami affiche des dimensions riquiqui (2,41 x 1,39 x 1,52 m), un poids de 490 kg et un rayon de braquage de 3,6 m, idéal pour se faufiler dans les petites rues. La carrosserie repose sur quatre roues de 14 pouces. Deux portes (dont l’une est antagoniste) complètent l’ensemble.

Ne vous laissez pas tromper par son petit format. Comme la première Mini en son temps, l’Ami est pensée pour accueillir deux adultes. « Les deux siègent symétriques agencés en décalé offrant une véritable sensation d’espace et une aisance de mouvement à chacun des occupants, tant au niveau de la largeur aux épaules que de l’espace aux jambes ou à la tête » assure Citroën. Les larges surfaces vitrées promettent quant à elle une belle luminosité à bord.

Le constructeur doit faire quelques sacrifices au niveau des équipements, se contentant de fournir les basiques. Logique. L’emplacement central pour smartphone est le seul petit artifice que s’autorise Citroën. Pas d’écran central donc, l’application My Citroën permettant d’accéder à toutes les informations du véhicule.

A lire aussi : voitures électriques, les modèles les plus attendus pour 2020

Sept finitions

L’Ami se décline en sept versions. Citroën ne manque pas d’humour dans leur dénomination. L’Ami Ami sera le modèle de base, My Ami Grey, My Ami Khaki, My Ami Blue et My Ami Orange constituant le deuxième niveau de finitions. Parmi les équipements supplémentaires, on trouve le tapis de sol, un bac de rangement sur le haut du tableau de bord, un filet central de séparation, un filet de porte un crochet pour sac, une pince pour smartphone et un dongle Bluetooth/USB.

My Ami Pop et My Ami Vibe sont donc les deux finitions les plus premium. Deux enjoliveurs de feux arrière noirs, un aileron arrière noir, deux renforts de parechoc (avant et arrière), deux stickers de bas de porte orange et un sticker chevron distinguent la version Pop. La finition Vibe se veut « plus haut de gamme, chic et graphique » et s’identifie à ses barres de toit et sets de passages de roues noirs.

Motorisation, autonomie et recharge

L’Ami embarque un moteur de 6 kW autorisant une vitesse maximale de 45 km/h. Vous n’aurez pas besoin de plus, la législation imposant de toute façon cette limitation aux véhicules sans permis. L’Ami étant destinée à un usage citadin, vous n’aurez que très rarement accès à des routes limitées à plus de 50 km/h. En revanche vous jouirez de l’accélération instantanée d’un moteur électrique.

La batterie de 5,5 kWh promet une autonomie de 70 km, bien suffisante pour une utilisation quotidienne, les Français parcourant en moyenne 54 km par jour. L’Ami prend en charge plusieurs modes de recharge : prise domestique 220 V (comptez trois heures pour une charge complète), borne publique et Wall Box.

Prix et disponibilité

Citroën opte pour une distribution inédite sur le marché. D’abord, les différentes versions seront disponibles à l’achat. Voici les tarifs de chaque modèle hors bonus écologique quadricycles de 900 euros :

Ami Ami : 6900 euros

6900 euros My Ami Grey, Khaki, Blue et Orange : 7300 euros

7300 euros Ami Pop : 7800 euros

7800 euros Ami Vibe : 8260 euros

Citroën propose bien évidemment des offres de location longue durée de deux ans et plus. L’Ami est alors disponible à partir de 19,90 euros par mois après le versement d’un premier loyer de 3541 euros.

Le constructeur propose également une offre via son service de location de voitures électriques Free2Move. Les utilisateurs pourront louer l’Ami selon leurs besoins. Comptez 0,26 euro la minute, 12 euros de l’heure ou 40 euros la journée. Un abonnement d’un mois à 9,90 euros est également disponible.

Enfin, Citroën s’est associé au groupe Fnac-Darty pour présenter son véhicule « au sein d’une trentaine de magasins partenaires en France ».

Livraison à domicile

Pour s’offrir un Ami, il faudra passer par une commande en ligne dont l’ouverture est fixée au 11 mai 2020. Dès la mi-juin, les véhicules seront disponibles en commande chez Darty et Fnac. La flotte Free2Move débarquera en juillet.

Les premiers modèles seront livrés fin juillet. Les clients auront alors deux possibilités : se rendre chez le concessionnaire le plus proche ou opter dès la commande pour la livraison à domicile (facturée 200 euros). Des « partenaires exclusifs (GEFCO en France) » se chargeront de la remise des clés au pas de votre porte ou de votre immeuble. « La prestation comprend également la mise en main de 30 minutes afin que le client ait l’esprit tranquille et que le fonctionnement d’Ami n’ait plus aucun secret pour lui », indique Citroën dans son communiqué.

Alors, que pensez-vous de l’Ami de Citroën ?