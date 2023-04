La voiture électrique en kit existe, mais elle ne vient pas de chez IKEA

Le marché des voiturettes électriques s'apprête à accueillir une nouvelle prétendante : la Luvly O. Cette petite citadine, produite par la marque suédoise Luvly, se démarque par sa conception atypique. Comme les meubles IKEA, elle sera distribuée en kit.

Depuis le lancement couronné de succès de la Citroën AMI, de nombreux constructeurs tentent à leur tour de se lancer sur le marché porteur des voiturettes électriques sans permis.

On ne compte plus les nouvelles prétendantes au trône, entre la Mobilize Duo de Renault, la Kate K1 qui doit débarquer en 2023 ou encore la Eli Zero fabriquée par la société américaine Eli Electric Vehicles.

Et bien, nous venons d'apprendre qu'un nouveau concurrent s'apprête à débarquer sur ce marché déjà bien occupé : la Luvly O. Cette voiturette électrique est fabriquée par la société suédoise Luvly, contraction de LUV (Ligh Urban Vehicle) et de Lovely (adorable en anglais). L'idée avec la Luvly O est de proposer une voiture compacte pour un usage urbain.

La Luvly O, poids plume et hautes performances

Etonnement, la Luvly O ne se positionne pas vraiment sur le même segment que celui de la Citroën Ami, comme en témoignent ses mensurations : 2,70 m de long et 1,53 m de large (contre 1,39 m pour la petite française). En outre, l'espace dans l'habitacle est plutôt confortable avec une hauteur de 1,44 m. Le coffre offre quant à lui un volume appréciable de 267 litres.

Sur la balance, la Luvly O affiche seulement 380 kg grâce à une carrosserie en matériaux composite. Avec ce poids plume, sa consommation d'énergie est fatalement réduite, de l'ordre de 6 kWh/100 km. Résultat, le constructeur promet une autonomie théorique de 100 km (contre 70 km pour l'AMI). Plutôt honnête pour une voiture sans permis.

Grâce à cette consommation amoindrie, la Luvly O peut s'appuyer sur une batterie de plus petite taille de 6,4 kWh. La marque précise d'ailleurs qu'elle se compose de deux unités distinctes, de 15 kg chacune. Mieux encore, elles sont amovibles. Cela un impact considérable sur le côté pratique de la recharge, puisqu'il sera possible en cas d'absence de borne au domicile de récupérer la batterie pour la recharger chez soi sur une simple prise. Concernant les performances, le constructeur promet une vitesse de pointe de 90 km/h, ce qui reste bien supérieur à l'AMI et ses 45 km/h.

Une conception en kit inspirée d'IKEA

Mais là où la Luvly marque réellement sa différence, c'est bien sur sa conception. A l'image de la référence suédoise IKEA, la voiturette sera proposée sous la forme de kit ! En effet, plutôt que d'assembler la voiture dans une seule et même usine, la marque proposera les différents éléments de la Luvly O en kit.

Après l'obtention d'une licence, des constructeurs et revendeurs pourront récupérer les pièces de la Luvly O avant de la fabriquer dans des micro-usines, puis de la vendre sur leurs marchés respectifs.

Cette conception en kit permettra aussi à termes de proposer la voiturette dans différentes configurations (des modèles Sportif, utilitaires ou en tricycle sont déjà évoqués). Cette méthode d'expédition “à plat” permet à un seul conteneur d'abriter les pièces nécessaires pour la fabrication d'une vingtaine de voitures.

“Les innovations brevetées de Luvly en matière d'emballage plat réduisent considérablement l'impact écologique de la fabrication, du transport et de l'assemblage. Pratiquement toutes les pièces des véhicules Luvly sont recyclables et la plupart peuvent être fabriquées à partir de matériaux renouvelables”, assure la société suédoise.

Venons-en maintenant à la question du prix. Pour l'instant, Luvly annonce un tarif sous la barre des 10 000 €, ce qui reste plus cher qu'une AMI mais plus abordable qu'une Aixam ou une Ligier Myli. Pour l'heure, la Luvly O est toujours en développement et aucune date de sortie n'est fixée.

