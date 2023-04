L’ID. Buzz peut maintenant booster son autonomie grâce à des panneaux solaires

L'ID. Buzz vient de se doter d'un nouvel accessoire indispensable pour les campeurs et les gros rouleurs. En effet, le préparateur automobile allemand ABT vient de lancer des panneaux solaires pensés pour le combi électriques de Volkswagen. Installés directement sur le toit, ils permettent de booster l'autonomie du van.

Volkswagen a pris le virage de l'électrique à toute allure. D'ici 2026, le constructeur compte lancer pas moins de 10 véhicules électriques inédits sur le marché. En 2023, nous avons déjà eu le droit à la refonte de l'ID. 3, la citadine “wattée” de la marque. D'ailleurs, VW a confirmé l'ouverture des commandes en France il y a quelques jours.

Cette année, on attend également la fameuse berline ID. 7, pensée pour concurrencer la Tesla Model 3, sans oublier l'ID. Buzz à empattement long avec ses 7 places. Comme vous le savez peut-être, le combi électrique embarque un moteur d'une puissance de 150 kW, couplé à une batterie dotée d'une capacité nette de 77 kWh. Au total, le véhicule affiche une autonomie de 416 kilomètres.

Des panneaux solaires spécialement conçus pour l'ID. Buzz

Si cela suffit amplement pour une utilisation quotidienne, cela peut être un peu juste pour ceux qui aiment partir à l'aventure lors de longs trajets. Or, le préparateur automobile allemand ABT a la solution pour vous.

En effet, la société vient d'annoncer ce vendredi 7 avril 2023 le lancement de modules solaires pour le toit de l'ID. Buzz. Selon les dires de la marque, ces panneaux photovoltaïques peuvent envoyer jusqu'à 600 W à la batterie haute tension du van électrique.

3000 km d'autonomie supplémentaire par an

Grâce à cet accessoire, l'ID. Buzz serait donc en mesure de recharger ses batteries à l'arrêt comme en mouvement, et par extension, d'accroître son autonomie maximale. Il est précisé que l'énergie solaire peut être générée et rechargée de manière autonome sans connexion au réseau. D'après ABT, ces panneaux solaires permettent d'augmenter l'autonomie globale de l'ID. Buzz de 3 000 km par an, rien que ça.

Outre la recharge, les modules solaires d'ABT offrent également une source d'énergie supplémentaire pour alimenter des accessoires. On imagine déjà les utilisations possibles, notamment pour ceux qui voudraient transformer leur ID. Buzz en camping-car (alimentation d'un frigo, d'un réchaud ou bien de luminaires, etc.).

D'après ABT, la production en série de ces panneaux est prévue pour début 2024. Volkswagen Group Service sera chargée d'effectuer les installations au sein de ses sites. Concernant le prix, cela reste un mystère pour l'instant. Pour rappel, une startup américaine a lancé un projet similaire pour transformer le Cybertruck en camping-car.