Tesla : nouvelles baisses de prix sur tous les modèles de véhicules électriques

Alors que Tesla fait de gros efforts pour réduire ses coûts de production, l’entreprise d’Elon Musk vient d’annoncer de nouvelles baisses des tarifs sur chacun des modèles de voitures électriques de son catalogue.

Au début de l’année, Tesla avait frappé fort sur le marché de l’électrique en abaissant significativement les tarifs de ses Model 3 et Model Y, et les véhicules ont à nouveau droit à une nouvelle réduction. Cependant, cette fois-ci, ce sont tous les modèles du constructeur américain qui en profitent.

La berline haut de gamme Tesla Model S est désormais proposée à partir de 84 990 dollars dans sa version Transmission intégrale Dual Motor, soit 5 000 dollars de moins que précédemment. Le modèle Plaid passe également de 109 990 dollars à 104 990 dollars. Le gros SUV du fabricant, le Model X, bénéficie lui aussi de la même réduction de 5000 euros, et démarre donc désormais à 94 990 dollars, tandis qu’il faut compter 104 990 dollars pour s’offrir la version Plaid.

Les Model 3 et Y deviennent toujours moins chères

C’est surtout les réductions sur les Model 3 et les Model Y qui devraient réjouir les consommateurs, puisqu’elles représentent la majeure partie des ventes de Tesla. Le géant de l’automobile vient enfin de lancer la Model Y à transmission intégrale outre-Atlantique, à un tarif de 49 990 dollars. Il est d’ailleurs probable que celle-ci soit équipée des nouvelles batteries 4680 de l’entreprise. De leur côté, les Model Y Grande Autonomie et Performance ont toutes les deux droit à une réduction de 2000 dollars, passant ainsi à 52 990 dollars et 56 990 dollars, respectivement.

La Model 3, la voiture la moins chère de l’entreprise, devient encore plus abordable. Tesla a baissé les tarifs de 1000 dollars sur toutes les versions. La berline électrique est donc commercialisée à partir de 41 990 dollars, soit beaucoup moins que les 44 990 euros en France. Mieux encore, dans l’État de l’Oregon, il est possible d’acheter le véhicule à seulement 25 490 dollars en cumulant différentes aides locales.

Pour l’instant, ces nouvelles baisses des tarifs n’ont pas encore été répercutées sur les tarifs en France, mais nous vous tiendrons évidemment au courant si Tesla décide de réduire ses tarifs chez nous.